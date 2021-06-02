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3 genç kadının itfaiye araçlarıyla video çekimi ortalığı karıştırdı

Türkiye bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan koronvirüsle mücadelenin getirdiği ağır yük ile siyasal kutuplaşmanın toplumu gerdiği bir dönemde, İzmir'den gelen gülümseten görüntüler tepkilere neden oldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:37
3 genç kadının itfaiye araçlarıyla video çekimi ortalığı karıştırdı

3 genç kadının itfaiye araçlarıyla video çekimi ortalığı karıştırdı



Yıllardır siyasal tartışmalarla, gülmeyi eğlenmeyi adeta unutan Türkiye'de, İzmir'de üç genç kadının Belediye'ye ait itfaiye aracında çektiği görüntüler soruşturma konusu haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.

İzmir'deki olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Son Güncelleme: 02.06.2021 22:10
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