3 yaşındaki çocuğa sigara içiren kadına gözaltı

Çocuklara sigara içiren iki kişi serbest bırakıldı



İstanbul Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medya üzerinden yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı gerekçe ile Mardin Kızıltepe'de yine aynı şaşta çocuğa sigara içiren Mehmet K. adlı şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sosyal medyada yaptığı canlı yayında, kucağındaki küçük kıza elindeki sigarayı içirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Betül A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Genç kadın daha sonra serbest bırakıldı.



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet K., 3 yaşındaki yeğenine sigara içirtip görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusunun ardından Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan Betül A.'nın (19) ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde benzer olay meydana geldi.

Kızıltepe'de oturan Mehmet K., sosyal medya hesabında 3 yaşındaki yeğenine sigara içirdiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

O görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet K.'ye kullanıcılar tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusuyla polis ekiplerince harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Mehmet K., gözaltına alındı.

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet K.'nin sorgusu sürüyor.