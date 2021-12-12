

3 Youtuber gözaltına alındı | İktidar hedef göstermişti





Sosyal medyanın ünlü muhalif isimleri bugün gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadaki muhalif yayıncılarla ilgili açıklamalarının ardından, Youtube ve Twitter üzerinden yayın yapan 3 gazeteci gözaltına alındı. Türkiye'nin en yaygın bokak söyleşilerine imza atan İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Sade Vatandaş’ın sahibi Mehmet Koyuncu ve Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy gözaltına alınmalarını yine sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı.

İlave TV’den Arif Kocabıyık ve, ‘Sade vatandaş’ Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasında.

Twitter'dan paylaşım yapan Kendine Muhabir, "Sabah saat 7’de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler... Arama emri sebebi Mücahit Birinci" dedi.

Sade Vatandaş da sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurdu. Sade Vatandaş, "Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada" diye yazdı.

YouTube’daki ‘İlave TV’ kanalındaki sokak söyleşileriyle tanınan Arif Kocabıyık ve editör Turan Kural da gözaltına alınanlar arasında.