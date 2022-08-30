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30 Ağustos Coşkusu | Büyük Zafer Kutlu olsun

Türk Ulusu'nun Avrupa ve ABD destekli Yunan işgaline topyekün son verdiği Büyük Zafer'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. 15 milyon yabancının sessiz sedasız yeniden adeta istila ettiği Türkiye bu zorlu günleri de atlatacak.

30 Ağustos 2022 Salı 08:43
30 Ağustos Coşkusu | Büyük Zafer Kutlu olsun

30 Ağustos Coşkusu | Büyük Zafer Kutlu olsun

AKP'li çoğu siyasinin içinden 'Türk milletini' çıkardığı 30 Ağustos yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Bayramın 100. yılında Ankara’daki resmi törenler Anıtkabir’de başlayacak. TBMM tören alanından Ulus eski Meclis binasına resmi geçit düzenlenecek. Bayram; yurt genelinde yürüyüşler, fener alayları, gösteriler, söyleşiler ve sanatçıların konserleriyle kutlanacak.


Cumhuriyetimizin ve devrimlerin habercisi 30 Ağustos tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Etkinlikler şöyle:


İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in de katılacağı kutlama törenlerinin adresi Yenikapı olacak. Gün içinde söyleşi ve gösterilerle devam edecek olan etkinlikler akşam 21.15’te Mor ve Ötesi konseriyle son bulacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Kutlamalar hafta boyu sürecek. 30 Ağustos’ta ise saat 20.00’de Gençlik Parkı’nda Athena konser verecek. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Geleneksel hale gelen Kordon’daki “Fener Alayı” yürüyüşünün ardından Kültürpark’ta saat 20.00’de Zeynep Bastık konser verecek.

Beşiktaş Belediyesi: Kutlamalar 20.00’de Şairler Sofası Parkı’nda başlayacak. Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın katılımıyla Zafer Yürüyüşü düzenlenecek.  

Kartal Belediyesi: 20.00’de Kartallı Kazım Meydanı’nda “Fener Alayı Yürüyüşü” başlayacak. Kartal Meydanı’nda 21.30’da Funda Arar konser verecek. 

Kadıköy Belediyesi: Zafer, Kalamış Festivali’nde kutlanacak. CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı ise “30 Ağustos Zafer Yürüyüşü” düzenleyecek. Yürüyüş saat 19.00’da Boğa Heykeli önünde başlayacak. 

Ataşehir Belediyesi: İçerenköy İdman Yurdu Sahası’nda saat 19.30’da başlayacak etkinlik kapsamında Evdeki Saat müzik grubu konser verecek. 

Beylikdüzü Belediyesi: Beylik Pazar Alanı’ndan saat 19.00’da kortej yürüyüşü başlayacak. Kutlamalar, 21.00’de Erol Evgin konseriyle sürecek. 

Mudanya Belediyesi: Bursa Mudanya Belediyesi tarafından saat 19.00’da Güzelyalı Atatürk Parkı’nda araç kortej geçişi yapılacak. Saat 20.00 İskele Meydanı’ndan “Zafer Yürüyüşü” başlatılacak. Saat 21.00’de Leman Sam, Mütareke Meydanı’nda konser verecek.  

Son Güncelleme: 30.08.2022 08:49
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30 AĞUSTOSZaferTürkTürk Milleti
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