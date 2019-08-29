30 Ağustos Zafer Bayramı | Atatürk, 25 yıl sonra İstanbul'a geri döndü



Atatürk, 25 yıl sonra İstanbul'a geri döndü

Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ülke genelinde değişik etkinliklerle kutlamaya hazırlanırken, Büyük Zafer'in komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama afişlerinde kara kalpağıyla yerini aldı. Her dini bayramlarda İETT otobüslerini ücretsiz yapan İBB, ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da tüm seferlerinde yolculardan ücret almayacak.



Uzun bir aradan sonra Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı ile TSK görüntüleri İBB kutlamasında yer aldı



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarından, askeri birlikleri çeken, geniş katılımlı milli bayram kutlamalarını terk eden AK Parti yönetimi politika değişikliğine mi gidiyor?

İBB Kültür, 6 yıl önce Büyük Zafer'i Fasıl Gecesi etkinliği ile kutlamayı uygun görmüş

Her milli bayramda rahatsızlanarak tedavi gören AK Partili bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları ve belediye başkanları, bu yıl ilk kez 'Atatürk imzalı' 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Atatürk'ü hatırladı.



Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün her milli bayramda rahatsızlanması, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının, AK Partili valiler tarafından 'Meteorolojik şartlar' ya da 'Güvenlik' gerekçe gösterilerek salonlara alınması ya da kutlamaların iptal edilmesi uygulamaları son yerel seçimlerde alınan ağır yenilği ile birlikte tarih oluyor.

METRO A,Ş 30 Ağustos kutlamaları 'Metro bayramı' gibi



Türk milletinin varını yoğunu seferber ederek kazandığı büyük zaferi küçümseyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'Milleti ilgilendiren bir bayram değil' dediği 30 Ağustos için tiyatroculardan destek aldı.



Daha önce Atatürk'e hakaret eden AK Partili isimler bile 30 Ağustos Büyük Zafer'i değişik etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

İBB yan kuruluşu BELBİM geçen yıl 30 Ağustos'u kandil mesajı formatında bültenle kutlamış

Cumhuriyet'in kurucu kadrosuna yıllarca ağır hakaretler savuran AK Parti yönetimi son yıllarda Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını geleneksel devlet ciddiyetiyle anmaya özen gösterirken, kışlalarda bile yasaklanan kutlamaları daha geniş katılım sağlayarak renkli gösterilere dönüştürmeyi hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 1994 yılından Haziran 2019'a kadar değişik parti isimleriyle günümüze kadar elinde bulunduran AK Parti döneminin sona ermesiyle birlikte, İstanbul'da ilk milli bayram yarın kutlanıyor.

KİPTAŞ 2 yıl önce 30 Ağustos'u böyle kutlamıştı!

Millet ittifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, tam 25 yıl sonra kalpaklı Atatürk fotoğraflarının yer aldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, sosyal medyada İBB ve bağlı kuruluşlar da Atatürk görüntülerinin yer aldığı kutlama mesajları yayınlıyor.

30 Ağustos ruhunu diri tutan görsellerin kullanıldığı afiş ve pankartları gören vatandaşlar İBB'ye Atatürk'ün geri dönmesini sosyal medyada yaptıkları yorumlarla destek verdiler..

İBB Halkla İlişkiler'in 6 yıl önce 30 Ağustos Kutlamaları için Sibel Can'ı tercih ettiği davet

İBB geçmiş yıllarda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, aralarında Sibel Can gibi isimlerinde bulunda şarkıcıların verdiği konserlerle kutlamış, yıllarca düzenlenen etkinliklerde Türk ordusunun, işgalci emperyalist güçler karşısında kazandığı büyük zafer unutturulmaya çalışılmıştı.



AK Partili belediyelerin yıllardır görmezden geldiği milli bayramlar, son dönemde kamuoyunda yükselen seslere kulak tıkayan AK Partili belediye başkanları da 'U' dönüşü yaparak Atatürk adını kullanmaya başladı..



