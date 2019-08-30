30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ni düzenlenen etkinliklerle kutluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Zafer Bayramı etkinliklerinde vatandaşlara seslendi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97’nci yıl kutlamaları için düzenlenen resmi törenlere katıldı. İmamoğlu, duygularını, “Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dileğim ve temennim budur” sözleriyle dile getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 97’nci yıl kutlamaları için ilk resmi tören Taksim’deki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avserer ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, Taksim’deki tören bittikten sonra İstanbul Valiliği’ne geçti. Üçlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Valilik’te yapılacak bayramlaşmaya katıldı.

NAZIM’IN “KUVAYİ MİLLİYE DESTANI” OKUNDU



Valilik makam odasına geçen Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, davetlilerle bayramlaştı. Resmi törenlerin sonuncusu Vatan Caddesi’nde gerçekleştirildi. Tören arabasına binen Vali, Garnizon Komutanı ve İBB Başkanı, bando eşliğinde halkı selamladı. Törene yoğun katılım gösteren yurttaşlar, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde geçit törenine renk kattı. Selamlamanın ardından Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları toplulukları, törene katılan protokole ve vatandaşlara farklı yörelerden folklor gösterileri sundu. Törende, İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları, usta şair Nazım Hikmet’in, “Kuvayi Milliye Destanı” ve “Davet” şiirlerini okudu. Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.Tören bitiminde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan İmamoğlu, duygularını, “Cumhuriyeti çok önemsiyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dileğim ve temennim budur” sözleriyle dile getirdi.

İBB, Büyük Zafer’in 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenleyecek. İstanbul halkının davetli olduğu Zafer Bayramı Kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Milli mücadelemizin kaderini değiştiren büyük zaferimizin 97. yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerimizin ve büyük milletimizin azim ve kararlılığın eseri olan büyük zaferimizin heyecanı İstanbul’un her yerinden hissedilecek.

Programlar çerçevesinde Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler’de etkinlikler düzenlenecek.

- BU ZAFER HEPİMİZİN -

Bağımsızlık yürüyüşünde elde ettiğimiz Büyük Zafer’imizin gururunun hep birlikte yaşanması için kent genelinde organizasyonlar gerçekleştirilecek. Herkesi büyük zaferin coşkusuna ortak edecek kutlamalarda İstanbullular farklı bir “bayram heyecanı” yaşayacak.

- BÜYÜK USTADAN GRAVÜR SERGİSİ -



Etkinlikler kapsamında ressam Cemal Akyıldız’ın Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi 26 Ağustos saat 18:00’den itibaren Taksim Meydanı metro istasyonu girişinde görülebilecek. Bir Cumhuriyet ve İstanbul sevdalısı olan Cemal Akyıldız, Türkiye’de gravür tekniğiyle resim sanatının son temsilcisi olarak kabul ediliyor.

- İSTANBUL KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNECEK -

Kutlamalar için İstanbul’un çeşitli noktaları ay yıldızlı bayrağımızla donatılırken, etkinlik programı toplu ulaşım araçlarının bilgi ekranlarında görülebilecek.

30 Ağustos Üsküdar’da düzenlenecek olan kutlamalarda Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass ve usta sanatçı Candan Erçetin dinleyenlere müzik ziyafeti verecek. Ardından gerçekleşecek olan su, ışık, lazer ve pyro gösterileriyle Üsküdarlılara görsel şölen yaşatacak.

Pendik Sahili’nde İBB Kent Orkestrası Konseri, Avcılar Sahil Parkı’nda Koray Avcı Konseri, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı’nda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinden Klasik Türk Müziği Konseri, Miniatürk’te masal dinletisi, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde Nazım Hikmet’in Eserinden Uyarlama Kuvay-ı Milliye Destanı isimli tiyatro oyunu sergilenecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ -