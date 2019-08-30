Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044

30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da düzenlenen Zafer Bayramı Etkinlikleri sırasında vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'nun ardından sahne alan Candan Erçetin hayranlarına konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da düzenlenen Zafer Bayramı Etkinlikleri sırasında vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'nun ardından sahne alan Candan Erçetin hayranlarına konser verdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 21:49
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ni düzenlenen etkinliklerle kutluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Zafer Bayramı etkinliklerinde vatandaşlara seslendi.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97’nci yıl kutlamaları için düzenlenen resmi törenlere katıldı. İmamoğlu, duygularını, “Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dileğim ve temennim budur” sözleriyle dile getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 97’nci yıl kutlamaları için ilk resmi tören Taksim’deki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avserer ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, Taksim’deki tören bittikten sonra İstanbul Valiliği’ne geçti. Üçlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Valilik’te yapılacak bayramlaşmaya katıldı.

NAZIM’IN “KUVAYİ MİLLİYE DESTANI” OKUNDU
 

Valilik makam odasına geçen Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, davetlilerle bayramlaştı. Resmi törenlerin sonuncusu Vatan Caddesi’nde gerçekleştirildi. Tören arabasına binen Vali, Garnizon Komutanı ve İBB Başkanı, bando eşliğinde halkı selamladı. Törene yoğun katılım gösteren yurttaşlar, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde geçit törenine renk kattı. Selamlamanın ardından Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları toplulukları, törene katılan protokole ve vatandaşlara farklı yörelerden folklor gösterileri sundu. Törende, İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları, usta şair Nazım Hikmet’in, “Kuvayi Milliye Destanı” ve “Davet” şiirlerini okudu. Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.Tören bitiminde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan İmamoğlu, duygularını, “Cumhuriyeti çok önemsiyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dileğim ve temennim budur” sözleriyle dile getirdi.

İBB, Büyük Zafer’in 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenleyecek. İstanbul halkının davetli olduğu Zafer Bayramı Kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Milli mücadelemizin kaderini değiştiren büyük zaferimizin 97. yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerimizin ve büyük milletimizin azim ve kararlılığın eseri olan büyük zaferimizin heyecanı İstanbul’un her yerinden hissedilecek.

Programlar çerçevesinde Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler’de etkinlikler düzenlenecek.

- BU ZAFER HEPİMİZİN -

Bağımsızlık yürüyüşünde elde ettiğimiz Büyük Zafer’imizin gururunun hep birlikte yaşanması için kent genelinde organizasyonlar gerçekleştirilecek. Herkesi büyük zaferin coşkusuna ortak edecek kutlamalarda İstanbullular farklı bir “bayram heyecanı” yaşayacak.

- BÜYÜK USTADAN GRAVÜR SERGİSİ  -
 

Etkinlikler kapsamında ressam Cemal Akyıldız’ın Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi 26 Ağustos saat 18:00’den itibaren Taksim Meydanı metro istasyonu girişinde görülebilecek. Bir Cumhuriyet ve İstanbul sevdalısı olan Cemal Akyıldız, Türkiye’de gravür tekniğiyle resim sanatının son temsilcisi olarak kabul ediliyor.

- İSTANBUL KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNECEK -

Kutlamalar için İstanbul’un çeşitli noktaları ay yıldızlı bayrağımızla donatılırken, etkinlik programı toplu ulaşım araçlarının bilgi ekranlarında görülebilecek.

30 Ağustos Üsküdar’da düzenlenecek olan kutlamalarda Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass ve usta sanatçı Candan Erçetin dinleyenlere müzik ziyafeti verecek. Ardından gerçekleşecek olan su, ışık, lazer ve pyro gösterileriyle Üsküdarlılara görsel şölen yaşatacak.

Pendik Sahili’nde  İBB Kent Orkestrası Konseri, Avcılar Sahil Parkı’nda Koray Avcı Konseri, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı’nda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinden Klasik Türk Müziği Konseri, Miniatürk’te masal dinletisi, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde Nazım Hikmet’in Eserinden Uyarlama Kuvay-ı Milliye Destanı isimli tiyatro oyunu sergilenecek.

 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ -

Cemal Akyıldız Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi

Saat: 18:00

Taksim Meydanı Metro İstasyonu Girişi

26 Ağustos

Üsküdar Meydan Etkinlikleri

Saat: 20.00 - 23.00

Üsküdar Meydanı

30 Ağustos

İBB Kent Orkestrası Konseri

Saat: 20.00 - 22.00

Pendik Sahil

30 Ağustos

Koray Avcı Konseri

Saat: 21.30

Avcılar Sahil Parkı

30 Ağustos

Klasik Türk Müziği Konseri

Saat: 11.30

Saat: 16.00

Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı

30 Ağustos

Miniatürk’te Masal Dinletisi

Saat: 11.00 - 15.00

Miniatürk

30 Ağustos

Kuvayi Milliye Destanı

Saat: 20.00

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

30 Ağustos
Son Güncelleme: 30.08.2019 21:55
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıÜsküdarİBBEkrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızı Türkiye'de ölen acılı Rus babadan korkunç iddia
Kızı Türkiye'de ölen acılı Rus babadan korkunç iddia
Denizlerde av yasağı sona eriyor
Denizlerde av yasağı sona eriyor
30 Ağustos Zafer Bayramı | Atatürk, 25 yıl sonra İstanbul'a geri döndü
30 Ağustos Zafer Bayramı | Atatürk, 25 yıl sonra İstanbul'a geri döndü
Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı
Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı
Prof. Dr. Mustafa Kafalı hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mustafa Kafalı hayatını kaybetti
İstanbul'da şehir içi ulaşım 24 saat sürecek
İstanbul'da şehir içi ulaşım 24 saat sürecek
Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı
Son depremler | Marmaris 5.0 ile sallandı
Kilit asma modası Taksim Meydanı'na sıçradı
Kilit asma modası Taksim Meydanı'na sıçradı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort