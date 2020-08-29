

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun







26 Ağustas'ta başlayan veile işgalci, talancı, kundakçı Yunan ordusu ile onu destekleyen'ların'da diz çöktürüldüğü günün 97'ci yılı Türk milletine kutlu olsun. Israrla Atatürk adını meydanlardan silmek isteyenrlere inat; 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun Ne Mutlu Türküm Diyene.



Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını kutladığımız bugünlerde, Türkiye cumhuriyet tarihinin en zor günlerini geçiriyor.

Bölücü örgütü son 40 yıldır besleyen emperyalist güçlerin Irak ve Suriye'de desteğini aleni hale getirdiği bugünlerde 30 Ağustos'un üstünü örtmeye çalışanlar, Türk'ün tarihle imtihanını, Türklüğün en zor anlarda destanlar yazan gücünü unutmuşa benziyor.

Yakın Türk tarihinden, Kurtuluş Savaşı sırasında düşman ülkeler listesinden Amerika'yı çıkaranlar, bugün aynı emperyalist güçler karşısında düştükleri tuzaktan, Türk olduklarını hatırlayarak çıkmaya çalışıyor. Üstelik bu hatırlama Türk ulusunun dayatmasıyla sonuç alması bir o kadar da utanç verici.

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığının, batı hayranlığından Arap seviciliğine evrildiği bir dönemde milletin bekaa endişesini, seçim hesaplarıyla denklemeye çalışanlar, Atatürk'ün 'Hayatı ve Özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez' sözünü umarız bundan sonraki mücadelelerinde unutmazlar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyoruz.