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30 büyük şehir giriş çıkışa kapatıldı

03 Nisan 2020 Cuma 20:12
30 büyük şehir giriş çıkışa kapatıldı

30 büyük şehir giriş çıkışa kapatıldı


Türkiye koronavirüsle mücadelede tarihi adımlar atıyor. 30 büyükşehire giriş çıkışlar tamamen kapatılıyor. Araç giriş çıkış yasağı bu gece yarısından itibaren uygulanacak. Yasak 15 gün devam edecek.

20 yaş ve altı grubun da sokağa çıkmasına yasak getiriliyor. 

Sokağa çıkmak isteyenler toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.


Koronavirüsle mücadelede alınan son önlemleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Erdoğan açıklamasında, Zonguldak'ın da özel sağlık durumu nedeniyle yasak kapsamına alındığını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Türkiye'deki Kovid-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bölgelerinde Avrupa, ABD seyahati olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır.

Türkiye en başından itibaren tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Ülke genelinde vaka tespitini ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttük.

Ülkemizde 20 bin 921 hasta , 425 ölüm nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerin tamamından iyi bir yerdedir.  Salgınla mücadelede gereken temel araçları üretiyor olmamız bizi dışa bağımlılıktan mutlak kurtarmıştır.

Temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde net ihracatçı konumunda bulunmamız ülkemize büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye bu küresel salgında en hazırlıklı ülkelerden biridir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara harfiyyen uymaktır.

Bilim Kurulumuz tarafından tedbirler belirlenerek tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıp uygulamaya geçiriyoruz.

Milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara uygulaması konusunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi genel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz gerekiyor.

Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyük şehiri ve akciğer hastalığı fazla görünen şehirlerimize araç girişini kapatıyoruz. Lojijstik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişlerine devam edecektir. İl pandemik kurulları bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. İlk etapta araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerektiğinde süreyi uzatacağız.

Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır.

Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzçıssıha kurulundan alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturulacak şekilde asla bir arada bulunulmayacaktır.

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Son Güncelleme: 03.04.2020 20:38
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