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30 Mayıs koronavirüs raporu | 26 vatandaşımız can verdi

Türkiye eve kapandıkça can kaybı sayısı azalıyor. Geçtiğimiz hafta 4 gün evde geçiren Türkiye'de 7 gün sonra can kaybı 26 olarak açıklandı. Dün bu rakam 37 olarak duyrulmuştu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:21
30 Mayıs koronavirüs raporu | 26 vatandaşımız can verdi

30 Mayıs koronavirüs raporu | 26 vatandaşımız can verdi


Türkiye eve kapandıkça can kaybı sayısı azalıyor. Geçtiğimiz hafta 4 gün evde geçiren Türkiye'de 7 gün sonra can kaybı 26 olarak açıklandı. Dün bu rakam 37 olarak duyrulmuştu.

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarında koronavirüse ait son rakamlar yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 163 bin 103 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.515 vatandaşımız hayatını kaybetti.


TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 515'e yükseldi. Bugün toplam 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 163 bin 103 oldu. Bugünkü bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 126 bin 984'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 48 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 367 bin 227 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 2 milyon 672 bin 712 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 olduğu saptanan kişi sayısı, 6 milyon 48 bin 236’ya ulaştı.

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Son Güncelleme: 30.05.2020 23:18
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