31 İlde sokağa çıkma yasağı | Caddeler boşaldı | Uymayanlara ceza

Türkiye koranavirüsle mücadele bugün 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağını uyguluyor. Gece meydana gelen tatsız görüntülerin ardından vatandaşlar yasağa duyarlı. Gece yarısı 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bu şehirlerde ana caddeler ara sokaklar boşaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehrin tamamında ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 10 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'te başlayan ve 12 Nisan saat 24.00'e kadar sürecek yasak nedeniyle 31 ilde sokaklar ıssızlığa büründü, caddeler boş kaldı

KİMLER ÇALIŞACAK?

TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI

Edinilen bilgilere göre Eminönü'nde otobüs bekleyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise güvenlik görevlisi olduğunu ve gece vardiyasından çıktığını belirtti. Sokağa çıkma yasağından çalışırken haberdar olduğunu belirten bir vatandaş, "Marmaray'da temizlik personeliyim gece gelmiştik bilgimiz yoktu mecbur kaldık. Şimdi eve gideceğiz. Sadece güvenlik görevlisi arkadaşlar çalışacak biz iki gün ara verdik. Pazartesi devam edeceğiz" dedi. Sağlık sektöründe, hastaneler, eczaneler, fırın ve yasak kapsamına alınmamış diğer iş yerlerinde çalışanlar sabah erken saatlerdea düştü.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı da boş kaldı. Metroların kapalı olması nedeniyle bazı yolcular otobüslere yöneldi. Gece vardiyasından çıkan işçiler metronun kapalı olması nedeniyle otobüslere bindi. Taksim Meydanı'nda bir inşaatta çalışan Şükrü Duman "İnşaat işçisiyiz. Akşam gelip sabah gidiyoruz. Gece vardiyasında çalışıyoruz. Sokağa çıkama yasağı nedeniyle bizi eve gönderdiler. Biz de bir şekilde eve gitmeye çalışıyoruz. Her taraf bomboş. Bakalım otobüs bulabilecek miyiz? İnşallah evimize gidebiliriz" dedi.