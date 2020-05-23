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4 gün sürecek bayram karantinası başladı | Çıkana ceza var

Türkiye koronavirüsle mücadelde yeniden evlere kapanıyor. Arefe günü başlayan ve bayram sürecince devam edecek yasak salı gecesi 00.00'da sona erecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:46
4 gün sürecek bayram karantinası başladı | Çıkana ceza var

4 gün sürecek bayram karantinası başladı | Çıkana ceza var


Koronavirüse karşı yürütülen amansız mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkmayacağız. Bu gece başlayan kısıtlama salı günü sona erecek. Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanacak 4 günlük kısıtlamada, arife günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak


Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanacak 4 günlük kısıtlamada, arife günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs'ta açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri dışarı çıkabilecek.

Bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler istisna kapsamında tutulacak.

KARARLAR UYMAYANLARA KANUNİ İŞLEM UYGULANACAK

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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