"4 Pati 1 Dost" online etkinliği için bir araya geldi

80 yılı aşkın bir süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncülük eden ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi (BUPAWS) iş birliğiyle "4 Pati 1 Dost" isimli online etkinliğe imza attı. 25 Aralık Cuma günü lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ve evcil hayvanlar konusunda eğitici, öğretici, farkındalık artırıcı yönüyle öne çıkan etkinlik, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın gücünü ortaya çıkarmayı amaçlayan Nestle’nin "Ortak Değer Yaratma" anlayışı kapsamında bireylere, ailelere ve topluluklara değer katan birçok girişimi hayata geçiren Nestlé Purina PetCare, gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi adına, eğitici bir projeye daha imza attı. Nestlé Purina PetCare, geçtiğimiz yıl Nestlé Türkiye’nin 2012’den beri Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürüttüğü Sağlıklı Adımlar Projesi’nin İstanbul’da uygulandığı okullardan biri olan Şehit Asker Çoban İlkokulu öğrencileriyle BUPAWS’ı ziyaret etmiş, 66 köpeğin şefkatle bakıldığı barınma merkezinde çocuklara, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları amacıyla eğitimler verilmesini sağlamıştı. Nestlé Purina PetCare, BUPAWS iş birliğiyle düzenlediği projelere bu yıl da devam etti. Geçen yılki etkinliğin devamı olarak, patili dostlarımız hakkında öğrencileri eğitme ve farkındalıklarını artırma amacıyla gerçekleştirilen "4 Pati 1 Dost" isimli online etkinlik, 400 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti.

Purina markası ve Purina’nın uzun vadede devamlılığı süren çalışmaları hakkında verilen bilgiler ile başlayan etkinlikte BUPAWS Gönüllü Koordinatörü Defne Arsoy hayat geçirdikleri çalışmaları aktardı. Polis ve Askeri Köpekler Eğitim Uzmanı Göktan Eker ise, "Köpeklerin Süper Gücü" isimli bir eğitim verdi. Programın son kısmında online bilgi yarışması düzenlendi. Yapılan sunumlarda verilen bilgileri içeren yarışmada birinciye İpad Mini, ikinciye Airpods, üçüncüye ise JBL Hoparlör hediye edildi. Aynı zamanda Nestlé Purina PetCare tarafından katılımcılar adına barınaktaki köpeklere toplam 10 ton mama bağışı yapıldı.

Katılımcılara BUPAWS’ın amacı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Defne Arsoy, "2015 yılında kapılarını lise ve üniversite öğrencilerinin gönüllü faaliyetlerine açan BUPAWS, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde yer alan ve 70'e yakın köpeğin bakım, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı bakım merkezi olarak faaliyet gösteriyor. BUPAWS olarak amacımız, insanlar ve hayvanların birlikte yaşamını kolaylaştırmak için eğitimler düzenleyerek, bu yolculukta bize destek olan lise öğrenci grupları ve topluluklarla farkındalığı artırmak. BUPAWS, Purina Genç Akademi çatısı altında, veteriner fakültesi öğrencilerinin gönüllü çalışmalarına ev sahipliği yaparak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Sokak hayvanları konusunda farkındalığı artırmak, hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak amacıyla da okullara gönüllü ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Koruyucu Aile Programına gelen bağışlar ile BUPAWS platformumuzun sürdürülebilirliği sağlanıyor." dedi.

Nestlé Purina PetCare hakkında

80 yıldan uzun süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncü konumda bulunan ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Evcil hayvan sahiplerini bütçelerine ve dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatiflerle buluşturan Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve pozitif faydayı anlıyor, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını sağlamayı kendine görev ediniyor.

Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanların doğru beslenme ve bakım yoluyla daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamlarına yardımcı oluyor. Dünyanın lider beslenme ve sağlık ve iyi yaşam şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin bir parçası olan Nestlé Purina PetCare’in portföyünde, Pro Plan, Felix, Friskies Gourmet, One, Dog Chow, Cat Chow ve Pro Plan Veterinary Diets markaları bulunuyor.

