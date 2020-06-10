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41 ilin valisi gece yarısı kararnamesi ile değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla karar ile 41 ile yeni vali atandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:59
41 ilin valisi gece yarısı kararnamesi ile değişti

41 ilin valisi gece yarısı kararnamesi ile değişti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla karar ile 41 ile yeni vali atandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi,

Süleyman Elban Adana Valisi,

Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi

Ersin Yazıcı Antalya Valisi,

Orhan Tavlı Muğla Valisi,

Seddar Yavuz Kocaeli Valisi,

Tuncay Sonel Ordu Valisi,

Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi,

Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi,

Vahdettin Özkan Konya Valisi,

Zülkif Dağlı Samsun Valisi olarak atandı.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı'ya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya'ya vali olarak atandı.

Son Güncelleme: 10.06.2020 02:07
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