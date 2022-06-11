5 asırlık Menengiç Ağacı villa için kesildi





Doğaya saygısızlık, türlere yönelik soykırıma dönüştü. Kuşadası'nda siteler arasında kalan bir parselde 500 yaşındaki Menengiç Ağacı, villa yapımı için kesildi. 5 asırlık ağacın kesilmesine duyarlı vatandaşlar tepki gösterirken, bölgede denetimsiz yapılaşma ile birlikte gelen doğal tahribata dikkat çekti.

Anıt Ağaç olma özelliği taşıdığı için tescil çalışmaları başlatılan ağacın bulunduğu yere giden Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü teknik elemanları ağacın yerine beton temel atıldığını, ağacın dalları yerine demir filizlerin yükseldiğini tutanak altına aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kuşadası'nda 500 yaşında olduğu belirlenerek Anıt Ağaç olarak tescil edilme çalışmaları yürütülen Menengiç Ağacı (Pistacia terebinthus) kesilerek yerine villa temeli konduruldu.

Kesilen ağaç için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) geçtiğimiz Mart ayında Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne tescil işlemleri için başvurduğu belirtildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı teknik elemanlar ağaçla ilgili yapılan ölçümler sonucu elde edilen verileri değerlendirerek gerekli kriterleri sağladığı ve “Anıt Ağaç” olma özelliği taşıdığını belirtilerek tescil çalışmaları başlattığı aktarıldı.

Ağacın korunması için ilgili resmi kurumlar ve belediyeye gönderilen yazılarla ağaca hiçbir şekilde fiziki müdahalede bulunulmaması istendi. Ancak uyarılara rağmen ağaç korunamadı.

AĞACI YERİNDE BULAMAYAN EKİP TUTANAK TUTTU

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü teknik elemanları ağacı tekrar incelemek için bölgeye gittiğinde şok yaşadı. Osmanlı Dönemi'ni gören ve sağlıklı bir şekilde günümüze kadar ulaşan, tarihe tanıklık etmiş doğal bir miras olan Menengiç Ağacını yerinde bulamadı.

Yapılan inceleme sonunda tutulan zabıtta şu ifadeler yer aldı:

"Ağacın tamamen ortadan kaldırıldığı, parsel içerisinde inşaat çalışmalarına başlanıldı, ağacın bulunduğu koordinat noktasında kazı yapıldığı ve yapılması planlanan yapı için beton temel atıldığı ve inşaat demirlerinin döşenmiş olduğu şeklinde görülerek, bir tutanak tutulmuştur.”

'BÖLGEDEKİ EN GÖRKEMLİ AĞAÇTI'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası ve çevresinin endemik ve nadir bitki türleri, mevcut anıt ağaçlar ve anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlar açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu belirterek, “Bulunmuş olduğu bölgedeki tek görkemli ağaç buydu. Keşke yapılan inşaatlara kurban edilmeseydi. Villalarda oturanlar sıcak yaz aylarında altında oturup serinleyebilselerdi. Asırlardır ayakta kalan canlı bir tarihe dokunmanın mutluluğunu yakalayabilselerdi. Ne yazık ki olmadı ve ağaç yok edildi. Ekonomi ve ekoloji dengesinde koruma faktörü gözardı edildiğinde, birçok değerimizi ve maddiyatla yerine koyamayacağımız zenginliklerimizi kaybetmekteyiz” şeklinde konuştu.