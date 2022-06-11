Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

5 asırlık Menengiç Ağacı villa için kesildi

Tabiatla iç içe yaşamak, bahçesinde sebze meyve yetiştirmek için villa yapan görgüsüz zengin tam 500 yaşındaki anıt ağacı kesti

11 Haziran 2022 Cumartesi 13:31
5 asırlık Menengiç Ağacı villa için kesildi

5 asırlık Menengiç Ağacı villa için kesildi



Doğaya saygısızlık, türlere yönelik soykırıma dönüştü. Kuşadası'nda siteler arasında kalan bir parselde 500 yaşındaki Menengiç Ağacı, villa yapımı için kesildi. 5 asırlık ağacın kesilmesine duyarlı vatandaşlar tepki gösterirken, bölgede denetimsiz yapılaşma ile birlikte gelen doğal tahribata dikkat çekti.

Anıt Ağaç olma özelliği taşıdığı için tescil çalışmaları başlatılan ağacın bulunduğu yere giden Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü teknik elemanları ağacın yerine beton temel atıldığını, ağacın dalları yerine demir filizlerin yükseldiğini tutanak altına aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kuşadası'nda 500 yaşında olduğu belirlenerek Anıt Ağaç olarak tescil edilme çalışmaları yürütülen Menengiç Ağacı (Pistacia terebinthus) kesilerek yerine villa temeli konduruldu.

Kesilen ağaç için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) geçtiğimiz Mart ayında Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne tescil işlemleri için başvurduğu belirtildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı teknik elemanlar ağaçla ilgili yapılan ölçümler sonucu elde edilen verileri değerlendirerek gerekli kriterleri sağladığı ve “Anıt Ağaç” olma özelliği taşıdığını belirtilerek tescil çalışmaları başlattığı aktarıldı.

Süreç devam ederken önce ağacın üç dalının kesildiği ihbarı geldi.

Ağacın korunması için ilgili resmi kurumlar ve belediyeye gönderilen yazılarla ağaca hiçbir şekilde fiziki müdahalede bulunulmaması istendi. Ancak uyarılara rağmen ağaç korunamadı.

AĞACI YERİNDE BULAMAYAN EKİP TUTANAK TUTTU

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü teknik elemanları ağacı tekrar incelemek için bölgeye gittiğinde şok yaşadı. Osmanlı Dönemi'ni gören ve sağlıklı bir şekilde günümüze kadar ulaşan, tarihe tanıklık etmiş doğal bir miras olan Menengiç Ağacını yerinde bulamadı.

Yapılan inceleme sonunda tutulan zabıtta şu ifadeler yer aldı:

"Ağacın tamamen ortadan kaldırıldığı, parsel içerisinde inşaat çalışmalarına başlanıldı, ağacın bulunduğu koordinat noktasında kazı yapıldığı ve yapılması planlanan yapı için beton temel atıldığı ve inşaat demirlerinin döşenmiş olduğu şeklinde görülerek, bir tutanak tutulmuştur.”

'BÖLGEDEKİ EN GÖRKEMLİ AĞAÇTI'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası ve çevresinin endemik ve nadir bitki türleri, mevcut anıt ağaçlar ve anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlar açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu belirterek, “Bulunmuş olduğu bölgedeki tek görkemli ağaç buydu. Keşke yapılan inşaatlara kurban edilmeseydi. Villalarda oturanlar sıcak yaz aylarında altında oturup serinleyebilselerdi. Asırlardır ayakta kalan canlı bir tarihe dokunmanın mutluluğunu yakalayabilselerdi. Ne yazık ki olmadı ve ağaç yok edildi. Ekonomi ve ekoloji dengesinde koruma faktörü gözardı edildiğinde, birçok değerimizi ve maddiyatla yerine koyamayacağımız zenginliklerimizi kaybetmekteyiz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 11.06.2022 13:42
Anahtar Kelimeler:
MenengiçMenengiç Ağacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuncer Gülensoy vefat etti | Tuncer Gülensoy kimdir?
Tuncer Gülensoy vefat etti | Tuncer Gülensoy kimdir?
Şok geçirsin diye kadına saldıranlar akrabası çıktı
Şok geçirsin diye kadına saldıranlar akrabası çıktı
İBB uyardı | Öğle saatlerine dikkat
İBB uyardı | Öğle saatlerine dikkat
2051 yıllık anıta, şirketin adını yazmışlar
2051 yıllık anıta, şirketin adını yazmışlar
Yazıcıoğlu Suikasti'nin son şahidi BBP'den istifa etti
Yazıcıoğlu Suikasti'nin son şahidi BBP'den istifa etti
Vatandaş böyle tepki gösterdi | 40 yıl çalıştım, üstüne bir de sürtük oldum
Vatandaş böyle tepki gösterdi | 40 yıl çalıştım, üstüne bir de sürtük oldum
Katiller, fuhuştan ceza alanlar bile vatandaşlık alıyorlar
Katiller, fuhuştan ceza alanlar bile vatandaşlık alıyorlar
Tokat'ta deprem | Tokat 4.0 ile sallandı
Tokat'ta deprem | Tokat 4.0 ile sallandı
Salda Gölü Çalıştayı ile tahribat gizleniyor
Salda Gölü Çalıştayı ile tahribat gizleniyor
Yerel TV kanalının stüdyosu belediye zabıtası tarafından mühürlendi
Yerel TV kanalının stüdyosu belediye zabıtası tarafından mühürlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim