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5 liraya iyilik akımı ancak bu kadar olur

Kendisini iyilik akımının kurucusu olarak tanıtan işadamı İstiklal Caddesi'nde sihirbazlarla birlikte 2 bin liralık 5 TL'lik banknot saçtı. 

5 liraya iyilik akımı ancak bu kadar olur

Kendisini iyilik akımının kurucusu olarak tanıtan işadamı İstiklal Caddesi'nde sihirbazlarla birlikte 2 bin liralık 5 TL'lik banknot saçtı. 

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:53
5 liraya iyilik akımı ancak bu kadar olur

5 liraya iyilik akımı ancak bu kadar olur


İstanbul Beyoğlu bugün garip bir akımın gösterisine sahne oldu. Daha önce bir seyyar simit satıcısının bütün simitlerini alarak sosyal medyada gündeme gelen İbrahim Yılmaz bu kez hedef büyüttü. 


Arkadaşlarının kendisini sürekli arayarak "Bu istanbul için, Türkiye için insanlık icin ne yapabiliriz" diyerek sorular yönelttiğini söyleyen ve İbrahim Yılmaz bir illizyon ekibiyle İstiklal Caddesi'nde 2 bin lira tutarında 5 Liralık banknotu havadan aşağıya savurdu.

YOLDAN GEÇEN ÇOCUKLAR 5 TL İÇİN YARIŞTI

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir kişi yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.

İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu.


Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra  İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er lilralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

Aynı iş adamının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Iyilik Akımıİstanbul Beyoğluİstiklal CaddesiPara Dağıtan Adam
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