“5 milyon engelli bireye kolay istihdam yolu olmak istiyoruz”

Türkiye’nin önde gelen istihdam platformu Eleman.net, geliştirdiği Engelsiz.eleman.net platformu ile binlerce engelli bireyin iş sahibi olmasına katkı sağlıyor. Eleman.net üyesi firmalara platformda ücretsiz ilan yayınlama hakkı sunduklarını belirten Eleman.net CEO’su Levent Dicle “180'den fazla sektörde binlerce ilan yayınlıyoruz, Engelsiz.eleman.net’i hayata geçirdiğimizden bu yana, 30 binden fazla kişinin istihdamına katkı sağladık. Engellere değil yeteneklere odaklanma konusunda şirketlere rehberlik yapıyor, bu alandaki ilanları artırmaları yönünde teşvik ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider istihdam platformu Eleman.net, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda engelli istihdamının önemi, artırılması için geliştirdikleri çözümler ve engelsiz bir çalışma yaşamının kurulması için atılması gereken adımlara dair açıklamalarda bulundu.

‘’Platformu tasarlarken sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştık’’

Engelli istihdamını artırmak için geliştirdikleri Engelsiz.eleman.net'e dair bilgi veren Eleman.net CEO’su Levent Dicle, “Engelsiz.eleman.net, engelli vatandaşlarımızın iş bulma süreçlerine katkı sağlamak ve istihdama katılma oranlarını artırmak için özel geliştirdiğimiz bir platform. Amacımız 5 milyondan fazla engelli bireyi, kolay kullanılabilir ve erişilebilir bir istihdam platformuyla buluşturmak, iş hayatına katılmalarını desteklemek. Platformu tasarlarken Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştık. Ayrıca geliştirme sürecinde ve test aşamasında engelli bireylerden de yorumlar alarak geliştirdik” diye konuştu.

“Engelli bireylere yönelik iş ilanları ücretsiz”

Engelsiz.eleman.net’in işleyişine dair de konuşan Dicle, “Her firmamızı yıl boyunca bu konuda bilgilendiriyor, engelli bireylere uygun iş ilanlarını listelemeleri için teşvik ediyoruz. Engelsiz.eleman.net'te iş ilanlarını ücretsiz alarak bu konuda harekete geçmelerine daha da destek oluyoruz. Firmalar dışında, engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüten STK'larla iletişim halindeyiz. Dernek ve vakıfların internet sitelerinde, çevrimiçi platformlarında bu ilanların yayınlanması için çalışmalar yürüyoruz. Çok yakında, STK'lar aracılığı ile ilanlarımızı daha fazla bireye ulaştıracağız” dedi.

“180’den fazla sektörde ilan yayınlıyoruz”

Geliştirdikleri platform sayesinde birlerce engellinin iş yaşamına katılmasına katkı sunduklarını belirten Dicle, “Şu an çalışan engellilerin yüzde 77'den fazlası özel sektörde istihdam ediliyor. 180'den fazla sektörden binlerce ilan yayınlıyoruz ve bu ilanlarla 17 binden fazla engelli bireye ulaşıyoruz. Şirketler genellikle toplu alım yapmak için bu ilanları kullanıyor. Platformu hayata geçirdiğimizden bu yana, 30 binden fazla kişinin istihdam edilmesine katkı sağlayarak sadece geçen yıl, engelli ilanlarıyla 7 bin 500 kişinin işe girmesine aracı olduk.’’

“Engelli istihdamında gıda sektörü önde geliyor”

Engelli istihdamında öne çıkan sektörlere dair bilgi veren Dicle, “Genel başvurunun yanı sıra danışman, çağrı merkezi elemanı, kasiyer ve temizlik personeli pozisyonlarına bu platform üzerinden yoğun başvuru alıyoruz. En çok gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar Engelsiz.eleman.net platformunda ilan yayınlıyor. Gıda sektöründen sonra perakende, lojistik, temizlik ve üretim sektörleri de ilan yayınlayan diğer sektörler arasında öne çıkıyor” dedi.

“Evden çalışma kültürü engellilerin işe erişimine kolaylık sağlıyor”

Evden çalışma kültürünün engelli istihdamında fırsat oluşturduğunu belirten Dicle, “Evden çalışma, engellilerin fiziksel engellerin üstesinden gelmelerine ve daha fazla işe erişimlerine olanak tanıdı. Özellikle teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok iş artık uzaktan erişim imkanı tanıyor. Biz de eleman.net olarak tele satış birimlerimizde engelli arkadaşlarımızla çalışıyoruz. İşe alım danışmanlığı yaptığımız firmaları da bu konuda teşvik ediyoruz. Ancak, bu fırsatın tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için işverenlerin evden çalışma imkanlarını engelli dostu bir şekilde düzenlemesi ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlaması önemli” dedi.

“Engellere değil yeteneğe odaklanılmalı”

Engellilerin iş yaşamına daha fazla katılması için yapılması gerekenlere dair görüş bildiren Dicle, şunları söyledi: “İlk olarak işyerlerindeki engelli dostu ortamların oluşturulması gerekiyor. Biz de işe alım danışmanlığı hizmeti verirken firmalara bu konuda rehberlik ediyoruz. Engellilere uygun erişilebilirlik sağlayan yapısal düzenlemeler yapılmalı ve gerektiğinde teknolojik destekler sunulmalı. Ayrıca, işverenler sadece yasal zorunluluk gereği değil, ihtiyaç duyduğu farklı pozisyonlar için de engelli bireyleri istihdam etmeli. Özellikle, yazılım, bilişim alanında çok yetenekli engelli birey var. İşe alım süreçlerinde engellilerin yeteneklerine odaklanılmalı. Özel sektörün ve STK'ların birlikte çalışarak eğitim ve farkındalık programları düzenlemesi gerekiyor. Bu sayede işverenler, engelli istihdamı konusunda daha bilinçli ve fayda odaklı hareket edecektir.”