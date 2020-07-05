5 Temmuz Koronavirüs raporu | 19 vatandaşımız can verdi



Türkiye'de güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını Sağlık Bakanlığı açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 5 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...



Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 205 bin 758'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.225 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 5 Temmuz koronavirüs tablosu...

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiyede son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.

