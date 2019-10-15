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595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü

Türkiye Suriye sınırının Suriye topraklarında 5 ayrı noktada devam eden Barış Pınarı harekatının 6. gününde öldürülen terörist sayısı 595'e yükseldi, Amerika çılgına  döndü...

595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü

Türkiye Suriye sınırının Suriye topraklarında 5 ayrı noktada devam eden Barış Pınarı harekatının 6. gününde öldürülen terörist sayısı 595'e yükseldi, Amerika çılgına  döndü...

15 Ekim 2019 Salı 08:59
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü

595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
 

Suriye'de son durum, Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin Türkiye sınırında yer yer 30 KM derinliğinde devam ederken, öldürülen terörist sayısı 595'e yükseldi. ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalar devam ederken, TSK, Amerikan  destekli teröristlerin adeta belini kırdı. Yıllardır Amerika'nın onbinlerce TIR dolusu ağır silahlar vererek donattığı teröristler, ABD üsslerinin bulunduğu bölgelere doğru kaçarken, TSK ve ÖSO güçlerinin ileri harekatı hız kesmeden devam ediyor. 
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek, Türkiye'ye yönelik ambargo kararını imzaladı. Ambargo ile birlikte  ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptırım listesine alındığını açıkladı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.


AMERİKA'DAN BAKANLARA YAPTIRIM KARARI 


BD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptırım listesine alındığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına yönelik düzenlediği askeri harekatın durdurulması için söz konusu yaptırım kararının alındığını belirtti.

HAZİNE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik operasyonunun DEAŞ'la mücadeleyi tehlikeye attığı ve bölgede istikrarsızlığa neden olabileceği ileri sürüldü.

Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Buna göre yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulurken bu kişi ve kurumların ABD ile finansal işlemler yapmalarının da engellendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıTSKSuriyeAmbargo
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