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6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası | Kadir İstekli'ye göre iftira

Henüz 6 yaşındaki çocukla gerdeğe girdiği ve yıllarca istismar ettiği iddiasıyla yargıya sevk edilen Kadir İstekli iftira mağduru olduğunu söyledi.

09 Aralık 2022 Cuma 21:26
6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası | Kadir İstekli'ye göre iftira

6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası | Kadir İstekli'ye göre iftira



İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını yıllarca istismar eden Kadir İstekli, sessizliğini bozdu. İstekli, "Hakkımda linç kampanyası var. Bana iftira attılar" diye konuştu.

Türkiye'nin karanlık tarikat tarihindeki skandal olaylara bir yenisi daha eklendi. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan tarikat karanlığındaki istismarın "aklanma" çabası sürüyor. İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, 6 yaşındaki kızını ‘imam nikahıyla evlendirdiği’ Kadir İstekli, "Hakkımda linç kampanyası var. Bana iftira attılar" açıklamasında bulundu.

TELE1’den Egehan Erkün, İstekli’nin iddianamedeki ikamet adresine gitti. İstekli, gazeteciye kapısını açmazken röportaj talebini ise reddetti.

Ancak iddiaya göre oturduğu apartman yöneticisi üzerinden soruları yanıtlayan İstekli, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savundu.

SON 5 GÜNDE NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.


KAÇAK İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak külliye inşa ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
çocutIstismarIsmailaga CemaatiHiranur Vakfı
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