650 bin faydalı böcek ormanları koruyacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çoğu zaman orman yangınlarından daha çok tahribata neden olan orman zararlıları ile biyolojik mücadele için 2021 yılında 650 bin adet faydalık böcek üretmeyi hedefliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ‘Dumansız Yangın’ olarak nitelendirildikleri zararlı böceklere karşı her yıl yaklaşık 250 bin hektarlık alanda mücadele verildiğini belirtti.

Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışan OGM, ormanların sağlık durumunu sürekli takip edilerek, zararlı böceklere karşı, doğaya uygun ve orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleye ağırlık veriyor.

Orman zararlıları ile mücadele için OGM’nin Türkiye genelindeki tüm birimleri, Ormancılık Araştırma Enstitüleri ve üniversitelerdeki uzman ekiplerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ormanlara arız olan zararlı böcekler ile zamanında ve etkili mücadele yapılmaz ise, yangınlardan daha fazla tahribata yol açabiliyor. O sebeple “dumansız yangın” olarak nitelendirdiğimiz zararlı böceklere karşı her yıl yaklaşık 250 bin hektarlık alanda mücadele veriyoruz. Her yıl yaklaşık 50 farklı tür zararlı organizmanın ormanlarda oluşturduğu tahribata karşılık, yurt genelindeki 51 adet laboratuvarımızda dört farklı faydalı böcek türü üretilerek biyolojik mücadele kapsamında ormanlara bırakıyoruz” dedi.

Ormanların gelecek nesillere aktarılabilmesi için durmaksınız mücadele edildiğinin altını çizen Karacabey, “2020 yılında 415 bin adet Calosoma sycophanta, 155 bin adet Rhizophagus grandis, 56 bin adet Thanasimus formicarius ve 2 bin adet Torymus sinensis olmak üzere toplamda 628 bin adet faydalı böcek üretilerek ormanlarımıza salındı. 2021 yılında hedefimiz ise 650 bin adet yırtıcı böcek üretmek” diye aktardı.