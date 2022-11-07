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7 yıldır konutları teslim edilmedi | Antalya'da kentsel dönüşüme isyan

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AKP'li Menderes Türel döneminde Sur Yapı'ya verilen Kepez ilçesi Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi nedeniyle 2 bin aile evsiz kaldı. 

07 Kasım 2022 Pazartesi 16:24
7 yıldır konutları teslim edilmedi | Antalya'da kentsel dönüşüme isyan

7 yıldır konutları teslim edilmedi | Antalya'da kentsel dönüşüme isyan


Antalya'da kendilerine konutlarının 24 ayda teslim edileceği vaat edildiğini fakat 7 yıldır teslim edilmediğini söyleyen hak sahipleri Sur Yapı konutları önünde protesto eylemi yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde 24 ayda bitirilmesi gereken fakat 7 yıldır bitirilemeyen kentsel dönüşüm projesi nedeniyle 2 bin aile evsiz kaldı.

Önceki gün inşaatın yapını üstlenen Sur Yapı önünde eylem yapan hak sahipleri; “Sur Yapı mağduruyuz, Bizi Sur Yapı’ya peşkeş çekenlerden hesap soracağız” diye tepkisini dile getirdi.

YARISI DAHİ BİTİRİLEMEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AKP’li Menderes Türel’ döneminde Sur Yapı’ya verilen Kepez ilçesi Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje kapsamında, 93 Blokda 6 bin 417 konutun teslim süresi ‘24 ay olarak’ belirlendi, hak sahibi vatandaşlarımızla sözleşmeler imzalandı.

Bu kapsamında mücbir (zorlayıcı) sebeplerden dolayı sözleşme içeriğinde 6 aya kadar uzama öngörülürken, toplamda 30 ayda bitmesi gereken projede 7. yıla girilmesine dahi rağmen yarısı dahi bitirilemedi.

Evlerinin teslimi edilemeyen vatandaşlar mağdur olduğu gibi, evleri teslim edilip burada yaşayan vatandaşlarda mağdur durumda. Çünkü tüm bu parsellerde (A, B, C, D, E, F) proje kapsamında yapılması gereken sosyal alanlar en başta okul, sağlık ocağı, pazar yeri, camiiler ve çocuk oyun alanları da halen yapılmadı.

“BANA VERİLEN KİRA YARDIMI BİN 150 LİRA”

Dün çok sayıda mağdur, Sur Yapı konutları önünde bir araya gelerek protesto eylemi yaptı. Bir an önce evlerine yerleşmek istediklerini söylen hak sahibi İsmail Şeker; “2 yılda evlerimizi teslim edeceklerdi. 7 yıl oldu hala teslim edilmedi.  Kira yardımına 650 lire ile başlandı. Şu an 1.150 lira alıyoruz fakat 5 bin lira kira ödüyoruz.” dedi.

6 bin lira maaş aldığını 4 bin lira kira ödediğini söyleyen başka bir mağdur da, “Menderes Türel zamanında 24+6 aylık sözleşme yapıldı. Araya pandemi girdi. Fakat 7 yıl geçti şimdiye kadar bu konutlar bitmeliydi. Bana verilen kira yardımı bin 150 lira. Nasıl geçineyim” dedi.

“7 YILDIR BEKLİYORUZ”

Sur Yapı’nın hiçbir sözünde durmadığını söyleyen Kepez Mahalle Muhtarı ve Sur Yapı Mağduru Yusuf Küçükkaya ise; “Şu ana kadar çok az sayıda hak sahibine konut teslimi yapıldığını belirten Küçükkaya, “Sur Yapı ilk başta bizlerin oturacağı alana cami, okul, sağlık ocağı, oyun parkı gibi sosyal donatı alanları yapacağını söyledi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Hak sahiplerinden önce kendi paylarına düşen konutları yapıp satmaya başladılar. Bizler 7 yıldır bekliyoruz. Gerekirse çadır kurup burada yaşayacağız. Tüm yetkililere sesimizi duyuracağız” diye konuştu.

“EVİMİZİ İSTİYORUZ”

20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini belirten bir başka mağdur vatandaş ise şunları söyledi; “20 yıl desteğimizi hiç esirgemedik. Artık o bize destek versin.  Yoksa ona oy vermeyeceğiz. Biz de insanız. Evimizi istiyoruz. 7 yıldır kirada sürünüyoruz. Çözüm bekliyoruz. Bizi sadece seçim döneminde ziyaret etmesinler. Şu an gelmiyorlarsa hiç gelmesinler”

Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümKepezAntalya
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