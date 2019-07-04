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72 yaşındaki Bahçeli, Babacan ve Davutoğlu'na 'Bayatlamış' dedi

Kendisi 72 yaşında, 22 yıldır MHP Genel Merkezi'nde yüzlerce ülkücüyü partiden silindir gibi eze eze çıkardı. Koltuğu uğruna çok sayıda kurultay kararını engelledi. Genç siyasetçilerden hoşlanmayan Bahçeli Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül için 'Bayatlamış' ifadesini kullandı.

72 yaşındaki Bahçeli, Babacan ve Davutoğlu'na 'Bayatlamış' dedi

Kendisi 72 yaşında, 22 yıldır MHP Genel Merkezi'nde yüzlerce ülkücüyü partiden silindir gibi eze eze çıkardı. Koltuğu uğruna çok sayıda kurultay kararını engelledi. Genç siyasetçilerden hoşlanmayan Bahçeli Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül için 'Bayatlamış' ifadesini kullandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:20
72 yaşındaki Bahçeli, Babacan ve Davutoğlu'na 'Bayatlamış' dedi

72 yaşındaki Bahçeli, Babacan ve Davutoğlu'na 'Bayatlamış' dedi

AK Parti ile siyasi kariyerini Cumhir İttifakı ile birleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni siyasi parti kurma hazırlığında olan genç siyasetçilere 'Bayatlamış' yakıştırması sosyal medyada günün konusu oldu. 72 yaşına giren Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlık koltuğunda 22 yılını geride bıraktığını belirten yorumcular "Koltuğa oturduğu günden bu yana gittiği her kurultayda ülkücü kadroları adeta tırpan gibi biçen, kurultay tarihlerini en çok erteleten genel başkan, oturduğu koltukta bayatlamadıysa, Türk siyasetinde kimse bayatlamaz" yorumlarında bulundu... 

Genel Başkanlığı döneminde girdiği hiç bir seçimi kazanamayan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde partisini bir kez baraj altına bırakarak adeta genel merkezi terk eden, Türk siyaset hayatının renkli isimlerinden Devlet Bahçeli, yeni siyasi akımlar başlatmak isteyen genç politikacıları bayatlamış olmakla suçladı. 

Doğum yeri olan Osmaniye'den peş peşe tam 7 kez milletvekili seçilen (21, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemler) 57. koalisyon hükümetinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevi yapan Devlet Bahçeli, MHP içinde ülkücü tabandan gelen, ve Alparslan Türkeş'e yakınlığı ile bilinen tüm ünlü isimleri partiden uzaklaştırdı. 

Bir dönem AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik en ağır hakaretlerle seçim meydanlarında oy toplamaya çalışan Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrası Erdoğan'ın en yakınında yer aldı. Son dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Söylemekte zorlandığı' görüşleri dile getirmesi ile ekranlarda boy gösteren Bahçeli kendisinden 10 yaş küçük Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun çıkışlarını diline doladı. 

BAYATLAMIŞ SİYASİLER 

Bahçeli önceki gün yaptığı konuşmada Abdullan Gül, Ali Babacan ve Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak şu görüşlere yer vermişti; 

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden hemen sonra siyaset borsası hareketlenmiş, ismi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddiaları ortalığı çalkalandırmıştır.

Bir dönem Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış isimler birden bire yüksek sesle konuşmaya, kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır.

Bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde yer alan isimler olması garip ve tuhaf bir çelişki olarak karşımızdadır.

DAVUTOĞLU'NA ÖZEL BAŞLIK AÇMIŞTI 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun kendi partisine yönelik 'Ya yeni bir hal ya da izmihlal' çağrısına Ak Parti yerine en sert tepki MHP Genel Başkanı'ndan geldi. Bahçeli bu konu için bakın ne söyledi: 
"Ya yeni bir hal ya da izmihlal diyen zatın, bugün susma vakti değil çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. 
Bugüne kadar sanki hiç konuşmamış, yıllarca susma orucu tutmuş birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur."

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Son Güncelleme: 05.07.2019 02:09
Anahtar Kelimeler:
BahçeliAli BabacanDavutoğluAhmet DavutoğluMHP
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