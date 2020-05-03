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75 yaşındaki kadını yakınları evden attı

Antalya'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden 75 yaşındaki Fatma B., bastonu yardımıyla geldiği parkta, polis ekiplerinden yardım istedi

03 Mayıs 2020 Pazar 23:58
75 yaşındaki kadını yakınları evden attı

75 yaşındaki kadını yakınları evden attı


Türkiye covid-19 virüsüne karşı var gücüyle mücadele verirken, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasına rağmen, 75 yaşındaki kadını yakınlarının evden attığı ortaya çıktı.


Olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Parkta devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen Fatma B.'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı.

Edinilen bilgilere göre, bu sırada ağladığı gözlenen Fatma B., kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi.

Gazetecilere konuşan Fatma B. evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi.

Fatma B., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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