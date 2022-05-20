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8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak

Türkiye'ye yasadışı yollarla kaçak olarak giren milyonlarca kişi ile birlikte en az 8 milyon kişiye vatandaşlık verildiği iddia ediliyor. İddianın sahibi ise eski AKP milletvekili Pelin Gündeş

20 Mayıs 2022 Cuma 15:38
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak

8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak

Kaçak göçmen, sıgınmacı, mülteci sorunu Türkiye'nin başına bela oldu. İddiaya göre yurda kaçak olarak girenler ve konut alarak vatandaş olanların, değişik hilelerle çocuğu olarak gösterdiği kişi sayısının 8 milyonu geçti. Bu kişilerin oy kullanma hakkına sahip olacağı ve seçimlerde AKP'nin bu yolla büyük bir güç elde edeceği ifad ediliyor. Eski AKP milletvekili Pelin Gündeş, vatandaşlık alan yabancıların sayısının 8 milyon olduğunu söyledi. Bu bilgiyi, kaynağının MİT olduğunu söyleyen Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisinden aldığını belirten Gündeş, "AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" dedi.Resmi gazetece kimlere vatandaşlık verildiği son iki yıldır yayınlanmıyor. Kamu oyu ile yıllardır paylaşılmayan vatandaşlık işlemleri hakkındaki tutarsızlık sık sık İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanıyor.


Youtube'da ‘Bizim TV’ kanalında Şaban Sevinç'in konuğu olan eski AKP milletvekili Pelin Gündeş, vatandaşlık alanların sadece sığınmacılar olmadığını 250 bin dolara konut alanların da bunlara dahil olduğunu söyledi.

Gündeş, "Vatandaşlığı bir kişi almıyor. 250 bin dolara vatandaşlık alan kişi 'pasaport yırtıldı' vs. gibi bahanelerle başkalarını da kendi çocuğu gibi gösterip birkaç kişiyi daha dahil ediyor. Türkiye'de vatandaşlık alanların sayısı 8 milyon 800 bin. Bana bu bilgiyi, kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyecek Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi verdi" dedi.

YARGI BU DAVALARLA DOLU

250 bin dolara ev alan kişinin vatandaşlık aldıktan sonra sahip olduğu konutu satarak elde ettiği gelirle başkalarına da vatandaşlık aldığını söyleyen Gündeş, "Yargı şu anda 'benim çocuğum değildi ama vatandaşlık alırken öyle göstermiştim' şeklinde açılan davalarla dolu" dedi. 

8 milyon 800 bin kişinin 3 milyon 800 bininin oy kullanacağını iddia eden Gündeş, "AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
KaçakYabancıMülteci
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