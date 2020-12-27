Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

8 yıllık alacağını megafonla istedi

8 yıl önce komşusuna 50 bin Tl değerinde altın veren ve bir türlü geri alamayan vatandaş, megafonla alacağını istedi

27 Aralık 2020 Pazar 14:37
8 yıllık alacağını megafonla istedi

8 yıllık alacağını megafonla istedi



Komşusuna 8 yıl önce verdiği borcu bir türlü tahsil edemeyen vatandaştan megafonlu uyarı. Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi: "Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat..."

Erzurum’un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

Eline megafon alan Haksever, “Benim paramı verin” diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Alacaklı vatandaş, “Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye, cumaya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat Ulusoy paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah’tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat.” diye bağırarak borçlusuna seslendi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını 
Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını 
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı
Sağlık çalışanlarından AK Parti ve MHP'ye sert tepki 
Sağlık çalışanlarından AK Parti ve MHP'ye sert tepki 
Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı
Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı
Koronavirüs vaka sayıları düşüyor, can kaybı artıyor
Koronavirüs vaka sayıları düşüyor, can kaybı artıyor
4 Pati 1 Dost online etkinliği için bir araya geldi
4 Pati 1 Dost online etkinliği için bir araya geldi
Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri
Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri
İstanbul'a ambulans takviyesi yapılıyor
İstanbul'a ambulans takviyesi yapılıyor
Koronavirüs 254 can aldı | Virüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı?
Koronavirüs 254 can aldı | Virüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim