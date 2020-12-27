8 yıllık alacağını megafonla istedi





Komşusuna 8 yıl önce verdiği borcu bir türlü tahsil edemeyen vatandaştan megafonlu uyarı. Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi: "Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat..."

Erzurum’unsemtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

Eline megafon alan Haksever, “Benim paramı verin” diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Alacaklı vatandaş, “Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye, cumaya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat Ulusoy paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah’tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat.” diye bağırarak borçlusuna seslendi.

