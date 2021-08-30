Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

81 odalı evimizde, Atatürk hep baş köşede

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda #HepBaşköşede etiketi kullanıldı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:08
81 odalı evimizde, Atatürk hep baş köşede

81 odalı evimizde, Atatürk hep baş köşede


Büyük zaferin şerefine hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının baş köşede yer aldığı video, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda #HepBaşköşede etiketi kullanıldı.

Balıkesirlilerden oluşan video

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, ses getiren bir videoya imza attı. Çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilen videoda; birçok Balıkesirli vatandaş yer aldı.

#HepBaşköşede

Büyük zaferin şerefine çekilen ve Atatürk fotoğraflarının başköşede yer aldığı film ile eşzamanlı olarak; “hepbaskosede” hashtagi ile birlikte sosyal medya hareketi başlatıldı. Bu hashtagh ile Balıkesirli vatandaşlardan duvarlarına astıkları Atatürk fotoğraflarını paylaşmaları istendi.

İşte çok beğeni alan 30 Ağustos Zafer Bayramı filmi ve metni

Farklıyız hepimiz...

Kimimizin güneş esmerleştirmiş tenini...

Kimimizin yanaklarını çiller süslemiş…

Kimimiz gönül vermiş toprağa…

Kimimiz ilmek ilmek bağlanmış sırdaşına…

Kimimizin yüzüne çizgiler bırakmış yıllar…

Kimimiz daha en taze baharında…

81 odalı evimizi, farklılıklarımızla güzelleştiriyoruz aslında...

Ve konu kuvai milliye şehri Balıkesir olunca; aynı memleket türküsünü söylüyor aynı fotoğrafı asıyoruz duvarımıza...

BİZE BU TOPRAKLARI EV YAPAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA MİNNETLE...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Anahtar Kelimeler:
BaşköşedeAtatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu vatanı yolda bulmadık | Yedi düvele diz çöktürdüğümüz gün
Bu vatanı yolda bulmadık | Yedi düvele diz çöktürdüğümüz gün
Büyük yangının ardından yeniden filizlendi
Büyük yangının ardından yeniden filizlendi
Kuraklık felaketi yurdu sarıyor | Göller kuruyor
Kuraklık felaketi yurdu sarıyor | Göller kuruyor
Mobilya magazası çöktü | Bina kağıt gibi yırtıldı
Mobilya magazası çöktü | Bina kağıt gibi yırtıldı
Türkmeneli kadınlarından İsmail Cengiz'e ödül
Türkmeneli kadınlarından İsmail Cengiz'e ödül
Terör örgütüne ait 28 hedef havadan vuruldu
Terör örgütüne ait 28 hedef havadan vuruldu
İstanbul Yenileniyor kampanyasına rekor başvuru
İstanbul Yenileniyor kampanyasına rekor başvuru
İBB 22 meydanda 22 bin üniversite adayı gence yol gösterdi
İBB 22 meydanda 22 bin üniversite adayı gence yol gösterdi
Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı
Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı
Meteoroloji'den olağanüstü kuraklık uyarısı
Meteoroloji'den olağanüstü kuraklık uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim