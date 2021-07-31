85 yerde ormanlarımız yandı, 74'ü kontrol altında

Orman yangınları durmak bilmiyor. Son 72 saatte 85 ayrı yerde çıkan yangınlardan 74'ü kontrol altına alınabildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken OGM ekipleri ve söndür çalışmalarına destek veren itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yorgun düştü.



Türkiye'nin güneyi orman yangınları ile mücadele ediyor. Manavgat ve Marmaris'teki yangınlarla mücadele devam ederken yurdun dört bir yanından yeni yangın haberleri geliyor. Son kahreden haber Antalya'dan geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Sevinç Mahallesine ulaştı. Mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi, ''Çabuk kaçın, yanarsınız' diye bağırdı. Adana'daki yangın bir mahalleye daha yaklaşırken ilçeden geçen karayolu trafiğe kapatıldı. İşte İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Konya, Kastamonu ve Kahramanmaraş'taki yangınların son durumu...

01.30 Fethiye'de çıkan orman yangını için vatandaşlar seferber oldu. Fethiye Beledriye Başkanı Alim Karaca yangının sabotaj olabileceği iddiasında bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI KARACA'DAN ÇAĞRI

Yangına karşı tüm Fethiyeli yurttaşlarımı ormanlık alanlarda nöbete davet ediyorum.

(Ovacık yanıyor.) — Alim Karaca (@alimkaraca48) July 30, 2021



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyeli vatandaşlara çağrı yaptı. Karaca Twitter'dan yaptığı çağrıda "Yangına karşı tüm Fethiyeli yurttaşlarımı ormanlık alanlarda nöbete davet ediyorum" dedi.

FETHİYE-ÖLÜDENİZ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

SAAT - 00:35 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Kozan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

SAAT - 22:45 Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği bildirildi.

Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edildi, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yurduna yerleştirildi. Mahalledeki 100'ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi.

SAAT - 22:00 Manavgat'ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesi’ne ulaştı. Dağların arasında kalan mahallenin etrafındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, mahallenin camisini ve birçok evi küle döndürdü. Yangını söndürebilmek için çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter müdahale ederken, mahallede yaşayan birçok kişi ise evlerini terk ederek güvenli alanlara geçti.

'KAÇIN YANARSINIZ'

Bu sırada alevlerin arasında kalan mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi yol kenarında yangını görüntüleyen DHA muhabirlerine 'Çabuk kaçın, yanarsınız' diye bağırdı. Öte yandan mahalleye giden yol, zaman zaman yoğun duman nedeniyle kapandı. Bölgede devam eden söndürme çalışmaları ve mahalledeki yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplayınca, güneş kırmızı renge büründü.

Adana’nın İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahallelerinde çıkan orman yangını 3’üncü gününde Camili 2 Mahallesi’ne de yaklaştı. Mahalle, tedbir amaçlı boşaltılırken, ilçeden geçen karayolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.



SAAT - 18: 45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığını, 11 yangının ise devam ettiği açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü: Bingöl/ Kiğı ve Adana/Ceyhan orman yangınları kontrol altına alındı. Bölgelerdeki soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

SAAT - 18:10 Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını buğday tarlalarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAAT 17:35 Antalya Akseki'ye bağlı Kepezbeleni bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınının ardından dün de bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Hocaköy Mahallesi'nde yeni yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine kadar ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazözle orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı noktalarda devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Mahalleliden Yusuf Çelik, "Hakikaten korku içindeyiz. Yangın köyümüze 200- 250 metre mesafede. Çok da yatıyor. Basit bir ateş de değil. Korkuyoruz, endişeliyiz" dedi.



GAZİPAŞA YANGINI TEK NOKTADA SÜRÜYOR

Gazipaşa'da dün akşam 4 farklı noktada başlayan yangın ise havadan ve karadan müdahaleyle 3 noktada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tek noktada devam eden yangın, kısmen de olsa kontrol altına alınabildi. Bölgede ekiplerin, yangının söndürülmesi için çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğü öğrenildi. Yangının, yerleşim yerlerine yönelik oluşturduğu riskin ortadan kalktığı belirtildi.

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANI: KÖYÜN TAHLİYESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde de dün başlayan yangının yer yer devam ettiği kaydedildi. Sarp bölgedeki yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı noktalarda oturanların tahliyesine yönelik hazırlıklar yapıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangınla ilgili, "İlçe kaymakamımızla beraber mahallemizin yukarı yerleşkesine gittik. Yangın, yerleşkenin 1 kilometre yakınına kadar yaklaşmış. Jandarma köyde teyakkuz hâlinde. İnşallah mecbur kalınmaz. Mecbur kalınırsa köyün tahliyesi için hazırlıklar tamamlandı. Ekipler, Balkaya yakınlarında yani yangının yukarı kısmında çalışmalara hız verdi. Değerli dostlar, dua edin. Bu dağ daha önce 5 canımızı şehit etti. Yeni canlar yanmasın" paylaşımında bulundu.

SAAT 17:29 - Bakan Pakdemirli: Elazığ Kiğı yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAAT 17:24 - Orman Genel Müdürlüğü: Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum; 79 orman yangınından 66’sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz.

SAAT 17:15 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

SAAT: 16:00 - Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede duman yükseldiğini görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

OTOYOLDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisindeki makilik alanda da henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevler otoyola ulaşmadan yangını kontrol altına aldı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

SAAT 15:50 - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin yanı sıra köy sakinleri de müdahale ediyor. Yangının çıktığı alanın yakınında buğday tarlalarının bulunması dikkati çekti.

Yangın alanına gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, ihbarın ardından ekiplerin hızlı şekilde olay yerine hareket ettiğini belirtti.

Yangını kontrol altına almak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Partal, "Yangını başlangıç aşamasında kontrol altına almaya çalışıyoruz. Çok büyümeyecek gibi görünüyor. Ekiplerimiz ciddi anlamda müdahale ediyor. İlçemizin bütün ekiplerini seferber ettik." dedi.

SAAT 15:30 - Konya'nın Akşehir ilçesinde Hıdırlık mesire yerinde otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hıdırlık bölgesindeki ormanlık alanın kenarındaki kuru otlar, öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Akşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip bitişiğindeki ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangının çıktığı noktada incelemede bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da sosyal medya hesabından ''Akşehir’imizin Hıdırlık bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı'' ifadesiyle mesaj yayınladı.

SAAT 15:20 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

