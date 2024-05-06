Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

9 bin nüfuslu Havsa'nın 82 milyon borcu çıktı

Yerel seçimlerin ardından geride enkaz bırakan AKP'li belediye başkanları içinde en ağır yük Edirne'nin Havsa ilçesinde ortaya çıktı. Merkez nüfusu sadece 8 bin 700 olan Havsa'nın 82 milyon 133 bin TL borcu var.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:08
9 bin nüfuslu Havsa'nın 82 milyon borcu çıktı






9 bin nüfuslu Havsa'nın 82 milyon borcu çıktı


Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarının yönettiği belediyelerdeki borç yükü, yeni kazanan farklı partilerden belediye başkanlarının kabusu haline geldi. Lüks, şatafat ve gereksiz harcamalarla belediyeleri milyarlarca liralık borç yükü altında bırakarak ortadan kaybolan AKP'li başkanlar sessizliğe bürünürken, yeni başkanlar çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için kaynak arayışına girdi. 
31 Mart yerel seçiminde AKP’den CHP’ye geçen Edirne Havsa Belediyesi’nin önceki dönemden kalan borcu, afişle belediye binasına asıldı. Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, “Hiçbir iş yapmasak, maaş ödemesek bu borca gelirimiz yine yetmiyor. Havsa Belediyesi’nin borç stoku 82 milyon 133 bin 567 TL ve nüfusumuz 8 bin 700” dedi. 


CHP’li Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, AKP’den devraldığı borçların listesini afişle belediye binasına astı. 

Toplam borcun 82 milyon 133 bin lira olduğunu belirten Özden, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Göreve geldiğimiz gibi belediyenin işleyişi, öncelikli ihtiyaçlar ve taleplerin giderilmesi için çalışma planı yapmaya karar verdik. Personel yapısı, iş bölümü ve verimlilik gibi konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapacağız. Bugün de devraldıktan sonra gelir-gider tablosu ve borç durumunu halkımızla paylaşmak istiyoruz. Seçimlerde her zaman şeffaf olacağımıza söz verdik. Şeffaf belediyecilik ilkeleri doğrultusunda her zaman şartlar ne olursa olsun, ‘Şeffaf, katılımcı ve adil’ olacağız. Geçen yıl, 2023 yılı gerçekleşen gelir bütçesi 63 milyon 815 bin 683 TL, 2023 yılı gerçekleşen gider bütçesi 76 milyon 688 bin 789 TL. Borç durumumuz geçen yıl belediyemizin elde ettiği gelirin tam olarak yüzde 30’un üstünde bir borcumuz var.  Yine geçen yıl gerçekleşen gider bütçesi, yatırım, elektrik, çevre ve temizlik harcamaları, maaş ödemeleri, hizmet ve tüm giderlerinin yüzde 8,5 üstünde bir borç stoku var.

“KİŞİ BAŞI DÜŞEN BORÇ 9 BİN 440 TL’DİR”

Hiçbir iş yapmasak, maaş ödemesek bu borca gelirimiz yine yetmiyor. Havsa Belediyesi’nin borç stoku 82 milyon 133 bin 567 TL ve nüfusumuz 8 bin 700. Kişi başı düşen borç 9 bin 440 TL’dir. Planlı ve programlı çalışarak verimliliği arttırıp tasarrufa gideceğiz. Komşu büyükşehir belediyelerimiz ve kardeş belediyelerimiz ile dayanışma içerisinde, yardımlaşma, işbirliği yaparak, makine, araç temini, proje, hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin huzur ve refahını arttırmak için yılmadan çalışarak, Havsa’mızı daha ileriye taşıyacağız.” 

Anahtar Kelimeler:
HavsaEdirneHavsa Nüfusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEVA'nın Suriyeli aşkı | Burcu Köksal'a suç duyurusunda bulundu
DEVA'nın Suriyeli aşkı | Burcu Köksal'a suç duyurusunda bulundu
İBB ve TMMOB dava açmıştı  | Kıyı düzenlemesine iptal
İBB ve TMMOB dava açmıştı  | Kıyı düzenlemesine iptal
Diyanet zengin gönüllü vatandaşlardan Audi parası istedi
Diyanet zengin gönüllü vatandaşlardan Audi parası istedi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yemekte ziyaret etti
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yemekte ziyaret etti
Maltepe’de afet gönüllülerinin sayısı artıyor
Maltepe’de afet gönüllülerinin sayısı artıyor
İBB yeni otobüsleri sefere çıktı
İBB yeni otobüsleri sefere çıktı
Torpilin böylesi görülmedi | 98 Puan alan şehit çocuğu elendi
Torpilin böylesi görülmedi | 98 Puan alan şehit çocuğu elendi
Gazeteci Celal Başlangıç Köln'de hayatını kaybetti
Gazeteci Celal Başlangıç Köln'de hayatını kaybetti
Çığ altında kalan araç, aylar sonra çıkarıldı
Çığ altında kalan araç, aylar sonra çıkarıldı
Para uğruna Türkmen dağı talan ediliyor
Para uğruna Türkmen dağı talan ediliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim