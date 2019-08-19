Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
95734
ALTIN
271.952
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7916
EURO
6.1703

9 katlı binanın kolonları çatladı, 39 daire boşaltıldı

Belediye tarafından riskli kategoride gösterilen bir bina gece yarısı büyük bir gürültüyle çatlayan kolonlar yüzünden tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ile polis refakatinde tahliye edilen binadan çıkan vatandaşlar müteahhit şirkete tepki gösterdi.

9 katlı binanın kolonları çatladı, 39 daire boşaltıldı

Belediye tarafından riskli kategoride gösterilen bir bina gece yarısı büyük bir gürültüyle çatlayan kolonlar yüzünden tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ile polis refakatinde tahliye edilen binadan çıkan vatandaşlar müteahhit şirkete tepki gösterdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 00:40
9 katlı binanın kolonları çatladı, 39 daire boşaltıldı

9 katlı binanın kolonları çatladı, 39 daire boşaltıldı
 

Sarıyer Bahçeköy'de 39 dairenin olduğu 9 katlı binanın iki kolonu patladı. 120 bina sakini tahliye edilerek çevrede bulunan sosyal tesislere yerleştirilirken, bina mühürlendi.


Olay, Sarıyer Bahçeköy Doğanbey Caddesi'nde bulunan 39 dairenin bulunduğu 9 katlı Çavuş apartmanında Cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Oturdukları binada patlama sesi duyan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede binanın 2 kolonun patladığı belirlendi.

"Risk hasarlı bina" kaydı geçilen binadaki 120 kişi, tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri, çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi. Sarıyer Belediyesi ayrıca binaya yakın bir yerde çadır kurdu.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Bina sakini Olgun Keskin, "Büyük bir gürültü oldu, küt diye bir ses geldi. Eşimle birlikte çocukları kontrol ettik. Çocukların yataklarından düşmüş olabileceklerini düşünerek evi kontrol ettim. Şiddetli bir sesti bina oturdu sanki. Komşularımızın sesini duyduk. Alt komşumun 'binayı boşaltıyoruz' demesi ile çocukları uyandırıp binayı terk ettik. Binanın alt katında depo var, oradan geliyor diye depoyu ve oradaki kolonları kontrol ettik. Muhtar gerekli yerlere bilgi verdi. Zabıta ve itfaiye birimleri geldi. İtfaiye depo kapısını kırarak kontrol yaptı. İki tane kolonun patlamış olduğunu gördük" dedi.

"KIZIMIN GELİNLİĞİ BİLE EVDE KALDI"

Binada yaşayan Ayşe Yalçın ise, "Evde oturuyorduk. Köyden misafirlerim gelmişti. Şiddetli bir ses geldi, bina sallandı ve komşularım binayı boşaltmamızı söyledi. Canımızı kurtarmak için dışarı çıktık. Kızımın düğünü olacak, gelinlik ve kına kıyafetleri içeride. Önümüzdeki hafta sonu kızımın düğünü var. Misafirlerim geldi, ama kalacak yerleri yok. İçeri girip kızımın gelinliği ve kına kıyafetlerini evimizden almak istiyorum. Fakat yetkililer buna bile izin vermiyor." diye konuştu.

Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor
Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor
Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı
Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Şükrü Genç: Seçimle ilgili bir problemimiz yok
Şükrü Genç: Seçimle ilgili bir problemimiz yok
Mangal sevenlere kolon kanseri uyarısı
Mangal sevenlere kolon kanseri uyarısı
Vatandaş pazar fiyatlarından şikayetçi
Vatandaş pazar fiyatlarından şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
SarıyerBahçeköyDoğanbey CaddesiKolonçatlayan KolonBoşaltılan BinaÇavuş ApartmanıSon Dakika Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi
Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi
Oyuncak ayı ile katliam saldırısı düzenleyecekti
Oyuncak ayı ile katliam saldırısı düzenleyecekti
Sel sularında sıkışan vatandaşları zıpkıncılar kurtardı
Sel sularında sıkışan vatandaşları zıpkıncılar kurtardı
İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 
İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 
İstanbul'da bir saatlik yağmurun faturası ağır oldu
İstanbul'da bir saatlik yağmurun faturası ağır oldu
Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti
Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti
Sancaktepe'de patlama 5. katın duvarları uçtu
Sancaktepe'de patlama 5. katın duvarları uçtu
Büyük felaketin üstünden 20 yıl geçti o ses hala kulaklarımızda 
Büyük felaketin üstünden 20 yıl geçti o ses hala kulaklarımızda 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort