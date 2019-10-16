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94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı

Mustafa Kemal Atatürk tarafın 1925 yılında Türkiye'de havacılığın geliştirilmesi için kurulan Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı.

94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı

Mustafa Kemal Atatürk tarafın 1925 yılında Türkiye'de havacılığın geliştirilmesi için kurulan Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:19
94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı

94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı

Türk gençlerine havacılığı sevdirmek, askeri ve sivil havacılığın gelişimine destek vermek için Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 şubat 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı. THK, orman yangınları ile mücadele sırasında Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in hedefi haline gelmişti.

Türk Hava Kurumu, yazın çok konuşulan kurumlar arasında yerini almıştı. Kurumun yangın söndürme araçlarının kullanılmaması tepkilere neden olmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşılıklı açıklamalar yapılmıştı.

Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu'nda (THK) eski yönetim ile yeni yönetim arasında tartışma yaşanmıştı.

THK Genel Başkanı ve THK Vakfı Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, kendisine kumpas kurulduğunu belirtip eski yönetimi usulsüzlükle suçlayıp şikayetçi olmuştu. THK eski Başkanı ise kendisine iftira atıldığını belirtip dava açacağını belirtmişti.

Karşılıklı suçlamaların ardından Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK’ya yönetim kayyumu olarak Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdulah Kaya’yı atadı.

CENAP AŞÇI KİMDİR

Cenap Aşçı, 1967 yılında Aksaray’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı’na, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği’ne, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği’ne atandı.

Cenap Aşçı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, 2011 yılının kasım ayında Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben 26 Ağustos 2015’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.

27 Ağustos 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde bağımsız kontenjandan Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak gösterildi.

Cenap Aşcı evli ve 3 çocuğu var..

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava KurumuTHKMustafa Kemal AtatürkKayyum
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