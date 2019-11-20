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ABD Adana Konsoloslu'nda çalışanlardan tepki çeken görüntü

Amerika'nın Adana Konsolosluğu'nda çalışan bir grup gencin cadılar bayramı görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

ABD Adana Konsoloslu'nda çalışanlardan tepki çeken görüntü

Amerika'nın Adana Konsolosluğu'nda çalışan bir grup gencin cadılar bayramı görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:48
ABD Adana Konsoloslu'nda çalışanlardan tepki çeken görüntü

ABD Adana Konsoloslu'nda çalışanlardan tepki çeken görüntü

Ellerinde Arabistan'dan getirilen ve zemzem suyu olduğu iddia edilen bir şişe su ile çekilen görüntüler sosyal medyada çığ gibi yayılırken sert tepkilere neden oldu. Domuz eti ve alkolün neden olduğu günahlardan zemzem suyu içerek arınılacağını söyleyen genç kadının islami değerlerle dalga geçen sözleri izleyenleri kızdırdı. 
Bir grup gencin Cadılar Bayramı (Hallowen) nedeniyle düzenlendiği partideki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Müslümanlarla ve kutsal değerlerle dalga geçildiği görülüyor.


ABD’nin Adana Konsolosluğu’nda çalışan personellerin düzenlendiği iddia edilen Cadılar Bayramı (Hallowen) kutlamalarında, bazı Türk çalışanların İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler büyük tepki çekti.

Bir çalışan tarafından çekilip paylaşılan görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı.

BİR KADIN ÇALIŞAN ÇEKTİ

Görüntülerde, kadın çalışan eline aldığı su şişenin zemzem olduğunu ve Mekke’den geldiğini söyleyerek, sakallı, takkeli ve Arap kıyafetli erkek bir personeli gösteriyor. Ardından da kutsal değerlerle dalga geçiyor.

31 Ekim'de Halloween (Cadılar Bayramı) kutlaması sırasında ABD Adana Konsolosluğu'nda çalıştığı iddia edilen Türk personellerin dini değerlerle dalga geçmesi büyük tepki çekti. Görüntülerde Halloween kutlamalarında genç kadın elindeki zemzem suyunu göstererek, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için arının, sonra hayatınıza bakın" diyor. Genç kadının yanındaki Arap kültürünü yansıtan kıyafet giyen diğer arkadaşı ise alkollü içeceği içerek "Bunu da için" şeklinde konuşuyor.

Ayrıca alkol içen arkadaşına seslenen kadın, "Napıyorsun hacım ya elindeki ne? Alkol değil mi o zemzem suyu mu içiyorsun?" ifadelerini kullanıyor.

Sosyal medyada görüntülere vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 20.11.2019 11:00
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