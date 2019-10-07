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ABD askerleri çekilince PKK'lı teröristler kaçtı

Türk Ordusu'nun, Suriye'ye yapacağı harekat için geri sayım başlarken, sınırda ABD askerlerinin çekildiği yerlerde PKK'lı teröristler mevzilerini boşaltarak kaçtı..

ABD askerleri çekilince PKK'lı teröristler kaçtı

Türk Ordusu'nun, Suriye'ye yapacağı harekat için geri sayım başlarken, sınırda ABD askerlerinin çekildiği yerlerde PKK'lı teröristler mevzilerini boşaltarak kaçtı..

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:37
ABD askerleri çekilince PKK'lı teröristler kaçtı


ABD askerleri çekilince PKK'lı teröristler kaçtı

TSK'nın Suriye operasyonu öncesinde sınırde kritik gelişmeler yaşanıyor. Eli kanlı teröristlerle Suriye'de ittifak kuran ABD askerleri, TSK operasyonu öncesi geri çekilirken, PKK'lı teröristler de mevzilerini boşaltarak kaçıyor.


Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti..


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor. 

PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeABDPKKTürkiye
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