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ABD'nin F-35 ambargosuna karşı Ankara'dan SU-35 atağı

Türkiye parasını ödediği üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarını vermeyen ABD yönetimine yüz yılın cevabını vermeye hazırlanıyor. Ankara ilk kez Rusya'dan savaş uçağı alımı için Hava Kuvvetleri'nden resmen görüş istedi...

ABD'nin F-35 ambargosuna karşı Ankara'dan SU-35 atağı

Türkiye parasını ödediği üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarını vermeyen ABD yönetimine yüz yılın cevabını vermeye hazırlanıyor. Ankara ilk kez Rusya'dan savaş uçağı alımı için Hava Kuvvetleri'nden resmen görüş istedi...

11 Ağustos 2019 Pazar 23:38
ABD'nin F-35 ambargosuna karşı Ankara'dan SU-35 atağı

ABD'nin F-35 ambargosuna karşı Ankara'dan SU-35 atağı



Türkiye, güneydoğusunu cehenneme çeviren, terör örgütlerinin silah tedarikçiliği ve lojistik destekçiliğine soyunan NATO müttefiki ABD ile yeni bir restleşme sürecine mi giriyor. Üretim ortağı olduğu, parasını peşin ödediği F-35 uçaklarını teslim etmeyen NATO ortağı ABD'nin küstah tavrı karşısında Ankara rotayı yeniden Moskova'ya çevirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı, ilk kez Rus  Sukhoi Su-35 uçaklarının alımı konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (H.K.K.) resmi olarak görüş sordu. 

Türkiye'nin Rusya'dan gelişmiş savaş uçağı alma konusunda resmi bir süreç başlattığı anlamına gelen görüş talebi, SU-35 uçaklarının üretici şirketi Rosoboronexport önceki gün yaptığı açıklamadan sonraya denk gelmesi oldukça dikkat çekici.
Türkiye kendi milli muharip uçağı TFK'in üretim, test ve kabul aşamasına kadar geçecek süre için sınırlı sayıda gelişmiş üst düzey savaş uçağına ihtiyaç duyuyor.
Halen F-16 savaş uçaklarıyla kapatılan açık, çok sayıda F-16'nın kırıma uğraması ile daha da belirgin hale geldi. Ancak bu açık operasyon durumunu etkileyecek düzeyde değil. 


KOMUTANLIK 'EVET' DERSE PAZARLIK BAŞLAYACAK


Türkiye, Rus silah şirketi Rosoboronexport’tan gelen SU-35 teklifini değerlendirmeye aldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere ihtiyacı olan kurumlardan SU-35 ilgili görüş istedi. Kurumlar “evet” derse SSB, Ruslarla görüşmeleri resmen başlatacak.


Türkiye, ABD’nin F-35 tehditleri karşısında ilk andan itibaren, bu uçağı alsa da gönderilmemesi, lojistiğine yönelik yaptırımlar gibi çok sayıda müdahalelerin söz konusu olabileceği gibi ABD’nin F-35’lerle ilgili her fırsatta ‘sorun’ çıkarabileceği ihtimali karşısında alternatifleri gündemde tutuyordu.

Yenişafak'ın haberine göre F-35 programı üyeliğinin askıya alınmasının ardından Rus devlet silah şirketi Rosoboronexport’un Su-35 teklifi değerlendirilmeye başlandı. Rusya, ABD ambargolarıyla karşılaşan Türkiye ile savunma işbirliğine yönelik görüşme ve toplantılarda bir süredir Su-35 satışıyla ilgili öneride bulunuyordu. Son olarak Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerini açıklamıştı.

CEVABA GÖRE YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Yeni nesil savaş uçağı ihtiyacının karşılanması kapsamında Türkiye, TSK envanterindeki mevcut savaş uçaklarının bakım hattını güçlendirerek daha uzun süre görev yapmalarının sağlanması, bu süreçte milli muharip uçak TFX’in üretilmesi sürecinin hızlandırılması, dost ve müttefik ülkelerin de bu projeye ortaklıklarının sağlanması, acil ihtiyaç durumunda ise Rusya, Çin, Pakistan başta olmak üzere alternatifler üzerindeki çalışmalara odaklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere nihai kullanıcılar ve ilgili kurumlara Su-35’le ilgili görüşlerini sordu. Olumlu değerlendirmeler gelmesi ve ihtiyacı gidereceğinin değerlendirilmesi halinde Rusya ile görüşmeler resmen başlatılacak.

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Son Güncelleme: 11.08.2019 23:58
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