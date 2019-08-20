ABD, terör örgütü MLKP ile görüştü



Ortadoğu'da Türkiye düşmanı terör örgütleriyle aynı yatağa giren NATO müttefikimiz, bir dönem stratejik ortağımız Amerikan yönetiminin son olarak MKLP ile Suriye'de görüştüğü ortaya çıktı.

Marksist Leninist silahlı terör örgütü MLKP ile ABD'li askeri yetkililerin Suriye'de görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.

Soylu, HaberTürk TV kanalında yaptığı açıklamada, terör örgütü ile ABD heyetinin 14 gün önce görüştüğünü belirterek "Bunu biliyoruz" dedi. Soylu gazeteci yazar Çetiner Çetin, Nagahan Alçı ile program sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlı sorularına detay vermedi.

Soylu programdaki açıklaması sırasında Kızıltepe yakınlarında ve Şanlıurfa'da iki aylı bombalı aracın yakalandığını söyledi. Soylu açıklaması sırasında Mardin'in Kızıltepe ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda ele geçirilen yüklü miktardaki bombanın incelendiğini detaylarını önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nagehan Alçı, Veyis Ateş, Çetiner Çetin ve Deniz Zeyrek'in sorularına cevap verirken önemli bilgiler verdi.



"BU GECE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MERKEZİNE GİDEN BOMBAYI YAKALADIK"

SOYLU: Mehmet Cavit Bilici, Sağlık İşleri Daire Başkanı diyor. Şurada Diyarbakır Belediyesi amblemi var, burada ayyıldızlı bayrak var. Türk Bayrağı'na tahammül etmeyeceksin, teröre batmış adamları belediyeye alacaksın. Terör örgütlerinin öldürülen teröristleri bayramda ananı, babanı ziyaret etmeden önce onları ziyaret edeceksin. Diyarbakır bizim manevi kültürümüzün, medeniyetimizin en renkli şehridir. Sahabeler var. İki tane peygamber var orada. Yanyana yatıyorlar. Böyle bir şehirde bir sahabe ismini, din büyüğünün ismini çıkaracaksın teröristin ismini koyacaksın. Biz yönetme yetkisini vatandaşın verdiği birisi olarak tamam siz bunları yapabilirsiniz diyeceksiniz. Yarın barikat ve diğer olaylar olduğu zaman. Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Bundan bir hafta önce onun 4 katı büyüklüğündeki bombayı yakaladık. DEAŞ talimatını gruplarınızı küçülteceksiniz diyor. PKK'ya da talimat aynı, grupları küçülteceksiniz, vurkaç yapacaksınız, ekonomik, turistik şehirlerin merkezinde eylemler yapacaksınız. Biz bunlara imkan sağlarsak, iltisaklı, irtibatlılarına imkan sağlarsak Türkiye'nin geçmiş dönemde yaşadığını 23 bin 721 konut yaptık.

"BU EYLEM GERÇEKLEŞSEYDİ ULUSLARARASI SORUN HALİNE GELECEKTİ"

SOYLU: Oradaki çocukların hayallerini yok ettiler. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, Haluk hocamızın cenazesinde çok güzel bir söz söylemiş, 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayın' demiş.

YILMAZ: Biraz önce önemli haber verdiniz. Canlı bomba mı? İl ismi verebilir misiniz?

SOYLU: Vermem, veremem. Yılbaşından bu yana 160 olay önledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti. Ben bir demokrasi teorisyeniyim, herkesle bu konuda yarışırım. Demokrasi bizim bebeğimiz gibi bunu muhafaza etmeliyiz.

