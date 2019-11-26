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Ablasının erkek arkadaşını parkın ortasında öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Manolya Parkı'nda, 16 yaşındaki U.D. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, ablası ile erkek arkadaşı Fesih Karasungur'u katletti.

Ablasının erkek arkadaşını parkın ortasında öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Manolya Parkı'nda, 16 yaşındaki U.D. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, ablası ile erkek arkadaşı Fesih Karasungur'u katletti.

26 Kasım 2019 Salı 13:51
Ablasının erkek arkadaşını parkın ortasında öldürdü

Ablasının erkek arkadaşını parkın ortasında öldürdü

Henüz 16 yaşındaki U.D. adlı genç, ablasının erkek arkadaşı Fesih Karasunugur'u parkta abylasıyla görüştüğü için bıçaklayarak katletti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, U.D. (16) adlı erkek çocuğu, parkta ablasıyla birlikte gördüğü ablasının erkek arkadaşı Fesih Karasungur'u (22) bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan U.D., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı..

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Manolya Parkı'nda, 16 yaşındaki U.D. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, ablası ile erkek arkadaşı Fesih Karasungur'u parkta beraber gördü. Bu sırada U.D.'yi fark eden ablası, koşarak, parktan kaçtı. U.D. ise yanına gittiği Karasungur'a, üzerinden çıkardığı bıçağı sapladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre Karasungur, kanlar içinde yere yığılırken, U.D. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla parka gelen sağlık görevlileri, Karasungur'u ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Fesih Karasungur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"ABLAMLA GÖRÜŞME" DİYE UYARMIŞ

Polis ekipleri, kaçan U.D.'yi Çayırova Fatih Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. U.D.'nin, ilk ifadesinde, ablasıyla arkadaşlık yapan Fesih Karasungur'u daha önce görüşmemeleri için uyardığını, parkta birlikte görünce bıçakladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.

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