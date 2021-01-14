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Acıbadem Ankara Hastanesi Çalışanları Aşılarını Oldu

Ülkemizde koronavirüse karşı bağışıklık kazanmak için bugün başlanan aşılanmaya Acıbadem Ankara Hastanesi çalışanları da katıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:23
Acıbadem Ankara Hastanesi Çalışanları Aşılarını Oldu

Acıbadem Ankara Hastanesi Çalışanları Aşılarını Oldu

Aşılanmaya ilk gidenler arasında; bir yıldır Covid-19 hastalarını tedavi eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Hakan Kutlu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük ve hastane direktörü Nihan Karaçam Salkaya oldu.

Covid-19’u bulaş riskini azaltacak karşı en büyük adımlardan birinin toplumun aşılanması olduğunu belirten uzmanlar; aşı olduktan sonra da maske-mesafe-hijyen kurallarına çok önem verilmesi gerektiğini belirttiler. 

Acıbadem Ankara Hastane Direktörü Nihan Karaçam Salkaya ise pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu yana tüm sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla hastaları iyileştirmek, toplumu bilgilendirmek için büyük bir çaba harcadıklarını belirterek şunları söyledi: “Kimin sağlık ihtiyacı varsa koştuk; yardımlaştık. Bu sektörün bir emektarı, bir sağlık kurumu yöneticisi olarak inanıyorum ki aşılama çalışmaları ile bu zor zamanları geride bırakacağız. Tüm çalışanlarımız bu bilinçle, aşılanmanın önemini bilerek aşı oluyorlar” dedi.    

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Son Güncelleme: 14.01.2021 22:24
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Acıbadem
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