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Acil serviste çılgınca eğlenenler için soruşturma

Devlet hastanesinin acil servisinde eğlenen kamu çalışanları hakkında soruşturma açıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ihbar kabul edildi.

Acil serviste çılgınca eğlenenler için soruşturma

Devlet hastanesinin acil servisinde eğlenen kamu çalışanları hakkında soruşturma açıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ihbar kabul edildi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 19:36
Acil serviste çılgınca eğlenenler için soruşturma

Acil serviste çılgınca eğlenenler için soruşturma



Yer Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisi. Hastane çalışanlarının uygunsuz eğlence görüntüleri önce sosyal medyada ardından haber bültenlerine konu olması üzerine Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. 


Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan bazı görevlilerin uygunsuz bir şekilde sergilediği eğlence görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Edinilen bilgilere göre, hastanenin yoğun servisinde çekildiği öğrenilen görüntüler bazı hastane çalışanlarının birbirlerinin üzerine köpük sıkarak eğlendiği görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hastane görevlilerinin soruşturma kapsamında farklı bölgelere görevlendirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur.

Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur"
 

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