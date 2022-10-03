Açılışını Erdoğan'ın yaptığı metronun parasını İBB karşılayacak

AKP'nin CHP'li yerel yönetimlere uyguladığı akıllara durgunluk veren kıskaç politikası İstanbul'da çok sayıda hizmetin aksamasına neden oluyor. İBB logusunun üstünü gizleyerek dün açılışı yapılan metro yatırımının İBB kasasından çıktığı açıklandı



SARAÇHANE / İSTANBUL

Hizmete alınan Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Kadıköy – Tavşantepe Metrosu’nun devamı niteliğinde ve İBB iştiraki Metro İstanbul tarafından işletiliyor. 2018 yılında bir önceki İBB Yönetimi tarafından Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılmak üzere Bakanlığa devredilen hattın tüm maliyeti İBB tarafından karşılanacak. Yaklaşık 4,5 milyar TL tutarındaki maliyet, aylık ortalama 150 milyon TL olarak 2,5 yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödenecek.

Hizmete alınan 4 istasyonlu, 7,3 km’lik Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, M4 Kadıköy – Tavşantepe Metrosu’nun devamı niteliğinde olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından işletilmeye başlandı. Böylece Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, 23 istasyon ve 33,5 kilometre uzunluğu ile İstanbul’un en uzun metrosu oldu. Açılışla birlikte, Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na direk metro seferleri de başladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

2015 yılında yapımına başlanan Tavşantepe – Sabiha Gökçen Metrosu ile ilgili 2018 yılında alınan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapım işlerini devralma, tamamlama ve sonrasında işletme için İBB’ye devretme” yetkisi verildi. Devirle ilgili İBB Meclisi kararı alınmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM); Ağustos 2022’de yapımı tamamlanan projeyi yüklenici firmadan teslim aldı. AYGM-İBB arasında 29.09.2022 tarihinde imzalanan tutanak ile hattın işletmesi İBB iştiraki Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredildi.

TEST SÜRÜŞLERİ ORTAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Test sürüşleri ve entegrasyon çalışmaları Bakanlık ve İBB ortak girişimiyle tamamlanan Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Kadıköy – Tavşantepe Metrosu’nun mevcut vagonlarıyla hizmet vermeye başladı. Yeni hattaki tüm personel ve işletme giderleri de İBB tarafından karşılanıyor.

ÖDEMELER İBB PAYINDAN DİREKT KESİLECEK

2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nda alınan, “Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarda bu hasılatın yüzde 15’i Hazine Müsteşarlığının hesaplarına aktarılır” hükmü, 01.05.2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder” şeklinde değiştirildi.

Değişen bu mevzuata göre; projenin yapımı için harcanan tüm bedel, metro hasılatına bakılmaksızın ve fiyat farkı da dahil edilerek, İstanbul’un genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden İBB’ye ayrılacak paydan aylık olarak kesilecek. İBB’nin vergi gelirlerinden aldığı ortalama pay dikkate alındığında, 2019 öncesinde bilet gelirlerinin yüzde 15’i olarak yaklaşık 3 senede yapılacak kesinti miktarı, şu an her ay yapılacak.

Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metrosu’nun yaklaşık 4,5 milyar TL tutarındaki yapım bedeli, aylık ortalama 150 milyon TL olarak 2,5 yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödenecek.

RUMELİ HİSARI METROSU’NUN ÖDEMESİ BİTTİ

Bakanlık tarafından yapılıp Mayıs 2016’da işletilmek üzere İBB’ye devredilen Levent- Rumeli Hisarüstü Metrosu’nda; 2016-2019 seneleri arasında aylık ortalama 80 bin TL - 110 bin TL, 3 yıllık toplam 3 milyon 73 bin 633 TL kesinti yapılırken, 2019 yılında aylık 40-60 milyon TL’lik kesintilerle, 7 ayda toplam 325 milyon 826 bin 879 TL (aylık 36 kat daha fazla ödeme) tahsil edilerek proje borcunun tamamı ödendi.