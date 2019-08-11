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Adalara akın | yolcu gemileri sık sık 'Gelmeyin' anonsu yaptı

Kurban Bayramı'nın ilk günü şehir hatları vapurları ile adalara gitmek isteyen vatandaşlar iskelelere akın etti. Şirketler yoğunluk karşısında ek sefer düzenliyor.

Adalara akın | yolcu gemileri sık sık 'Gelmeyin' anonsu yaptı

Kurban Bayramı'nın ilk günü şehir hatları vapurları ile adalara gitmek isteyen vatandaşlar iskelelere akın etti. Şirketler yoğunluk karşısında ek sefer düzenliyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 18:24
Adalara akın | yolcu gemileri sık sık 'Gelmeyin' anonsu yaptı

Adalara akın | yolcu gemileri sık sık 'Gelmeyin' anonsu yaptı


İstanbul mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü adeta boşaldı. Vatandaşlar havanın iyi olmasını fırsat bilerek Ada turuna çıkmak istedi ama...


Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da kalan şehir sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için iskelelere akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar sıcaklıklarında yükselmesi ile adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatlarında vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi.  

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi.

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Son Güncelleme: 11.08.2019 18:27
Anahtar Kelimeler:
AdalarBayram TatiliKurban BayramıBayram
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