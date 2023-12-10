Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Adalet Bakanı, trafik magandası Somalili için 'Önce Filistin' dedi

Adam, kendi yolunda giden kuryeye lüks aracıyla son hızla motokurye Yunus Emre Göçer'e vurarak kaçtı. Somali Cumhurbaşkanı'nın torpilli oğlu kazadan sonra Türkiye'yi terk etti.Kendi vatandaşına adalet sağlayamayan Adalet Bakanı ise 'Gündem Filistin arkadaşım' diyerek çıkıştı ,

10 Aralık 2023 Pazar 22:59
Adalet Bakanı, trafik magandası Somalili için 'Önce Filistin' dedi






Adalet Bakanı, trafik magandası Somalili için 'Önce Filistin' dedi

Türkiye'yi sarsan Somalili trafik magandası katilin, yurt dışına kaçarak yargıdan kurtulurken, Adalet Bakanı kendisini ilgilendiren konu için 'Gündemimizde Filistin var diyerek' yan çizmesi tepkilere neden oldu.

Adalet Bakanı Tunç, muhabirin 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusuna ilginç yanıt: Gündem Filistin!

Adalet Bakanı Tunç, bir muhabirin, kurye Yunus Emre Göçer'i öldürerek kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile ilgili sorusuna "Gündem Filistin arkadaşım" diyerek yanıtladı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da iki çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'i öldürmesine yönelik soruyu geçiştirdi. 

Fox'un haberine göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak öldürdüğü motokurye Yunus Emre Göçer cinayeti ile ilgili soru yöneltildiğinde Bakan Tunç, üst üste "Gündemimiz Filistin" diyerek soruları geçiştirdi.

7 Aralık'ta Göçer cinayeti hakkında "Ortada bir kusur, suç varsa bunun takipçisi olunacaktır" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud hakkında sorulan soruya "Gündem Filistin" deyerek yanıt verdi.

KAZA SONRASI NELER OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde moto kurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Motokurye Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile makamında görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
MagandaVurdu KaçtıSomalili Katil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti
Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti
Uzmanından 'Türkiye ambargolara hazırlıklı olmalı' uyarısı
Uzmanından 'Türkiye ambargolara hazırlıklı olmalı' uyarısı
Özak Tekstil işçilerine jandarmadan coplu biber gazlı müdahale
Özak Tekstil işçilerine jandarmadan coplu biber gazlı müdahale
THY uçağı arızalandı, vatandaşlar Phuket'te mahsur kaldı
THY uçağı arızalandı, vatandaşlar Phuket'te mahsur kaldı
Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi
Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi
Üsküdar'da kaçak yapı, İBB tarafından yıkıldı
Üsküdar'da kaçak yapı, İBB tarafından yıkıldı
ODTÜ mezunu bu sorunun yanıtını bilemedi
ODTÜ mezunu bu sorunun yanıtını bilemedi
Epözdemir'den, yılların gazetecisi Lube Ayara'a saygısız çıkış
Epözdemir'den, yılların gazetecisi Lube Ayara'a saygısız çıkış
Salt Beyoğlu, Açık Sinema’da Türkiye tarihine kısa yolculuk
Salt Beyoğlu, Açık Sinema’da Türkiye tarihine kısa yolculuk
AKOM'dan fırtına ve yağmur uyarısı
AKOM'dan fırtına ve yağmur uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim