Adalet Bakanı, trafik magandası Somalili için 'Önce Filistin' dedi

Türkiye'yi sarsan Somalili trafik magandası katilin, yurt dışına kaçarak yargıdan kurtulurken, Adalet Bakanı kendisini ilgilendiren konu için 'Gündemimizde Filistin var diyerek' yan çizmesi tepkilere neden oldu.

Adalet Bakanı Tunç, muhabirin 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusuna ilginç yanıt: Gündem Filistin!

Adalet Bakanı Tunç, bir muhabirin, kurye Yunus Emre Göçer'i öldürerek kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile ilgili sorusuna "Gündem Filistin arkadaşım" diyerek yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da iki çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'i öldürmesine yönelik soruyu geçiştirdi.

Fox'un haberine göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak öldürdüğü motokurye Yunus Emre Göçer cinayeti ile ilgili soru yöneltildiğinde Bakan Tunç, üst üste "Gündemimiz Filistin" diyerek soruları geçiştirdi.

7 Aralık'ta Göçer cinayeti hakkında "Ortada bir kusur, suç varsa bunun takipçisi olunacaktır" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud hakkında sorulan soruya "Gündem Filistin" deyerek yanıt verdi.

KAZA SONRASI NELER OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde moto kurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Motokurye Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile makamında görüştüğü ortaya çıkmıştı.