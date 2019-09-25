Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Türkiye güne, Adana'da polis ekiplerine düzenlenen kalleş saldırı haberi ile başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bombalı saldırıya maruz kalan aracın Çevik Kuvvet ekiplerine servis hizmeti veren zırhlı araca düzenlendiğini söyledi.

Son dakika gelişmesi | Kalleş saldırı sırasında, araç içinde bulunan 1 polis memuru ile çevrede bulunan 4 vatandaşın hafif yaralandığı açıklandı.

Üreğir ilçesinden yola çıkan servis aracının alt geçişi yaptığı sırada patlamanın gerçekleştiği öğrenildi. Polis aracına düzenlenen saldırının, bir ağacın altına bırakılan EYP ile gerçekleştirildiği bildiriliyor.



Patlamanın bulunduğu bölgede bulunan hastanelere kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Servis aracında 5 polisin bulunduğu bildiriliyor. Bombanın konulduğu yerde bulunan tüm güvenlik kameralarındaki görüntüler inceleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ABD ziyareti sırasında terör örgütlerinin Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleme girişi dikkat çekiyor. Terör örgütü PKK ve DEAŞ ile, PKK ile eylem birliği içinde olan sol örgütlerin son dönemde Adana ve çevresinde bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde bulunduğu yolunda istihbarat bilgileri oldu daha önce açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yaptığı açıklamada çok sayıda bombalı saldırısının önlendiğini duyurmuştu.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen saldırı konusunda Adana Valisi Demirtaş'ın yaptığı ilk açıklamada, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Saldırıda hedef alan aracın, çevik kuvvet değil, polis özel harekat ekibini taşıyan zırhlı otobüs olduğu bildiriliyor.

Kalleş saldırıda EYP'nin çivilerle güçlendirildiği açıklandı.