Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Adil Gür'ün Rus ayıbına gece boyunca tepki yağdı

Türkiye'nin uluslararası ilişkileriyle ilgili şirketi tarafından yapılan bir araştırmayı anlatırken çirkin sözler sarfeden Adil Gür'e tepki yağdı.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:12
Adil Gür'ün Rus ayıbına gece boyunca tepki yağdı

Adil Gür'ün Rus ayıbına gece boyunca tepki yağdı

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu canlı yayınında dün akşam büyük bir skandala imza atıldı. Ateş'in konutları arasında yer alan araştırmacı Adil Gür canlı yayında yapılan bir araştırmaya göre halkın Rusya'ya güvenmediğini söylerken cinsiyetçi ve ırkçı sözler sarfetti. Adil Gür, "Ruslardan başka türlü dost olur" diyerek Rus kadınlara hakaret etti.

Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş ile birlikte, stüdyodaki kadın konukların bile bu çirkin sözlere sessiz kaldığı, sadece Hüseyin Bağcı'nın "Çok ayıp" dediği dikkatlerden kaçmadı.

 Habertürk TV'ye ve Adil Gür'e bu sözlerden dolayı sosyal medyada tepki yağdı.

İlerleyen dakikalarda Adil Gür sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtip özür dilese de tepkiler dinmedi. Gece boyunca sosyal medyadan tepkilerin 'Linç'e dönüştüğünden yakınan Adil Gür yaptığı hatayı savunmaya çalıştı. 

Anket şirketleri çuvalladı; Adil Gür yine tutturamadı
Anket şirketleri çuvalladı; Adil Gür yine tutturamadı
Adil Gür; Göç HDP'yi baraj altında bıraktırır
Adil Gür; Göç HDP'yi baraj altında bıraktırır
Adil Gür'den 5. parti iddiası; Muhalefetten çıkacak
Adil Gür'den 5. parti iddiası; Muhalefetten çıkacak
Adil Gür; 5. parti Muhalefetin göbeğinden çıkacak
Adil Gür; 5. parti Muhalefetin göbeğinden çıkacak
Anahtar Kelimeler:
Adil Gür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlenenler azaldı, boşanmalar hızla artıyor
Evlenenler azaldı, boşanmalar hızla artıyor
Sınırda göçmen dramı büyüyor, Yunan sınırında zor gece 
Sınırda göçmen dramı büyüyor, Yunan sınırında zor gece 
Suriye'de iki savaş uçağı düşürüldü | Askerimize saldıracaktı
Suriye'de iki savaş uçağı düşürüldü | Askerimize saldıracaktı
Flaş Flaş Flaş | Türk Savaş uçakları Halep Havaalanı'nı vurdu
Flaş Flaş Flaş | Türk Savaş uçakları Halep Havaalanı'nı vurdu
Türkiye şehitlerini uğurladı | 34 şehit için göz yaşları sel oldu
Türkiye şehitlerini uğurladı | 34 şehit için göz yaşları sel oldu
Sınırı 18 bin kişi geçti, Yunan ve Bulgar sınırında yığılma sürüyor
Sınırı 18 bin kişi geçti, Yunan ve Bulgar sınırında yığılma sürüyor
TRT ekranlarında 34 şehit için tepki çeken sözler
TRT ekranlarında 34 şehit için tepki çeken sözler
Yunan sınırında gerginlik sürüyor | Sığınmacılar karşıya geçti
Yunan sınırında gerginlik sürüyor | Sığınmacılar karşıya geçti
Onbinlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan'a akın ediyor
Onbinlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan'a akın ediyor
Kadıköy Yasta; Tüm etkinlikler iptal edildi
Kadıköy Yasta; Tüm etkinlikler iptal edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim