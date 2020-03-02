Adil Gür'ün Rus ayıbına gece boyunca tepki yağdı

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu canlı yayınında dün akşam büyük bir skandala imza atıldı. Ateş'in konutları arasında yer alan araştırmacı Adil Gür canlı yayında yapılan bir araştırmaya göre halkın Rusya'ya güvenmediğini söylerken cinsiyetçi ve ırkçı sözler sarfetti. Adil Gür, "Ruslardan başka türlü dost olur" diyerek Rus kadınlara hakaret etti.

Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş ile birlikte, stüdyodaki kadın konukların bile bu çirkin sözlere sessiz kaldığı, sadece Hüseyin Bağcı'nın "Çok ayıp" dediği dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk TV'ye ve Adil Gür'e bu sözlerden dolayı sosyal medyada tepki yağdı.

İlerleyen dakikalarda Adil Gür sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtip özür dilese de tepkiler dinmedi. Gece boyunca sosyal medyadan tepkilerin 'Linç'e dönüştüğünden yakınan Adil Gür yaptığı hatayı savunmaya çalıştı.