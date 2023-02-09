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AFAD deprem bölgesinde son durumu açıkladı

Türkiye'yi sarsan ve 13.5 milyon vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş Depremi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini geçti

09 Şubat 2023 Perşembe 21:30
AFAD deprem bölgesinde son durumu açıkladı

AFAD deprem bölgesinde son durumu açıkladı


AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre deprem felaketinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre can kaybı 17 bin 134'e, yaralı sayısı ise 70 bin 347 'ye yükseldi.

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Son Güncelleme: 09.02.2023 21:32
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