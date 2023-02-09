AFAD deprem bölgesinde son durumu açıkladı



AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre deprem felaketinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre can kaybı 17 bin 134'e, yaralı sayısı ise 70 bin 347 'ye yükseldi.

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.