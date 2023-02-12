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AFAD deprem bölgesinden son rakamları duyurdu | 29 bin 605 can kaybı!

Son dakika deprem bölgesi; Yüreğimiz yandı, iki büyük depremle sarsıldık, can kayıplarımız hızla artıyor. AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

12 Şubat 2023 Pazar 18:03
AFAD deprem bölgesinden son rakamları duyurdu | 29 bin 605 can kaybı!

AFAD deprem bölgesinden son rakamları duyurdu | 29 bin 605 can kaybı!



Son dakika haberi, Deprem bölgesinden gelen haberler acımızı daha da derinleştirdi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatler sonra AFAD tarafından güncellenen son resmi verilere göre, 29 bin 605 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün sabah saatlerinde 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde can kaybı sayısının 24 bin 617'ye yükseldiğini belirtmişti.

Öte yandan 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiği de açıklandı.

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