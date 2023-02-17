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AFAD deprem bölgesine ne zaman ulaştı | Canlı yayında ilginç ayrıntı

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin üstünden 12 gün geçti. Türkiye ağır yara aldı. 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketinin ardından AFAD'ın müdahalede geciktiği iddiaları HaberTürk ekranlarında ilginç diyaloglara sahne oldu.

17 Şubat 2023 Cuma 11:18
AFAD deprem bölgesine ne zaman ulaştı | Canlı yayında ilginç ayrıntı

AFAD deprem bölgesine ne zaman ulaştı | Canlı yayında ilginç ayrıntı



Deprem sonrası Türk halkını her gün bilgilendirmekle görevlendirilen AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar canlı yayında 'Geç kalmadık' dedi, Mehmet Akif Ersoy'dan itiraz geldi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Geç kalma gibi bir şey söz konusu değil" deyince Habertürk'te program sunucusu Mehmet Akif Ersoy "Enkaza müdahale biz gittiğimizde henüz yapılmamıştı" dedi.


AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Tatar, "Geç kalma gibi bir şey söz konusu değil. Bir afete nasıl müdahale edilmesi gerekiyorsa ilk andan itibaren bu yapılmıştır. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. AFAD merkezi yerleşkede 7/24 konaklayan biri olarak söylüyorum, 5 dakika içerisinde devletin bütün kurumları burada toplanmış durumda. Şunu tartışmaktan artık lütfen vazgeçelim" açıklamasında bulundu.

"BİZ GİTTİĞİMİZDE YAPILMAMIŞTI"

Tatar'ın sözlerinin ardından program sunucusu Mehmet Akif Ersoy şunları söyledi:

"Şunu derseniz bize 'Biz bu süreci atlatıp ondan sonra eksiklerimizi konuşalım' hay hay baş üstüne. Ama 'Geç kalmadık hiçbir şekilde' diyorsanız... Enkaza müdahale biz gittiğimizde henüz yapılmamıştı. Orada AFAD'ın merkezi de zarar görmüştü. Müdahale edecek olanların zaten depremzede olduğu konuşuldu. Hatay'da da Kahramanmaraş'ta da Adıyaman'da da benzer durumlar vardı."

"SİZDEN TEK RİCAMIZ..."

Tatar, "Şunu demeye çalışıyorum. 110 bin kilometre alana yayılmış bir etki alanından bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyaya hakikaten müdahale kolay değil. Ülkenin bütün bileşenleri devletin imkânlarını kullanarak bölgeye ulaştılar. Süreç sonuçlandıktan sonra her kurum da kendi içerisindeki özeleştirilerini yaparlar. Ama şu aşamada sizden tek ricamız, bu sürece çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip katkı sunmak zorunda. Artçı depremler devam ediyor" diye yanıt verdi.

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