AFAD, Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geliyor



Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımla birlikte çok sayıda sektörü etkiliyor. Fırtına yüzünden hava ve deniz ulaşımı durma noktasına geldi. İstanbul'da günler öncesinden uyarıları verilen fırtına ve sağanak sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji, AFAD ve İstanbul Valiliği pazar günü için peş peşe uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde ise 66 kent için verilen alarm 72'ye yükseltildi.



Sağanak yağış ve fırtına yurdu teslim aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre bu hafta çok çetin geçecek. 72 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlayan MGM, vatandaşları sağanak yağış ve fırtınadan dolayı meydana gelebilecek çeşitli olumsuzluklara karşı uyardı.

BÖLGE BÖLGE SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

AFAD’dan yapılan açıklamada ise “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

Turuncu uyarı verilen iller şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak.

Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde: Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül de kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadesini kullandı.