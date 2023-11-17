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AFAD sarı ve turuncu uyarı verdi, o illeri uyardı

Meteoroloji yurt genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olacağı uyarısında bulundu. THY ise yurt içinde 40 seferini karşılıklı olarak iptal etti.

17 Kasım 2023 Cuma 21:00
AFAD sarı ve turuncu uyarı verdi, o illeri uyardı






AFAD sarı ve turuncu uyarı verdi, o illeri uyardı



Türkiye geneli yarından itibaren yer yer şiddetli fırtınanın etkili olduğu sağanak yağışlı hafta sonuna hazırlanıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. THY, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini karşılıklı olarak iptal etti. Son olarak AFAD; 29 il için "turuncu", 26 kent için de "sarı" alarm uyarısında bulundu.


İstanbul'da yarın ve pazar günü şiddetli fırtına bekleniyor. THY, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini karşılıklı olarak iptal etti.

THY'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

AFAD'DAN 55 İL İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 il için "turuncu", 26 il için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 il için meteorolojik uyarı yapıldı.


29 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

18 Kasım Cumartesi günü; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bursa, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tunceli, Trabzon, Bayburt, Karaman, Tekirdağ ve Yalova "turuncu" alarm verildi.

26 KENT İÇİN "SARI" UYARI

Ankara, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Edirne, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Malatya, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verildi.

VALİLİKLERE UYARI YAPILDI

"Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.

İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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