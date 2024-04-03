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Afyon 74 yıl sonra CHP dedi | Burcu Köksal göreve başladı

Sert çıkışlarıyla seçim sürecinde sert çıkışıyla gündeme gelen Burcu Köksal, Afyon'da mazbatasını alarak göreve başladı.

03 Nisan 2024 Çarşamba 18:05
Afyon 74 yıl sonra CHP dedi | Burcu Köksal göreve başladı






Afyon 74 yıl sonra CHP dedi | Burcu Köksal göreve başladı


31 Mart yerel seçimlerinden önce terör örgütü ve yandaşlarıyla ilgili sözleriyle gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını aldı. Köksal, "Afyonkarahisarımın 74 yıllık hasreti sona erdi, baharı getirdik" dedi. 

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerde CHP’nin adayı olan Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 50,79’unu alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

"BAHAR GELDİ"
Mazbatasını alan Köksal, bu anları X hesabından paylaştı. Köksal’ın açıklaması şöyle:


''Afyonkarahisar’ımın 74 yıllık hasreti sona erdi, baharı getirdik. Bana bu gururu yaşatan tüm Afyonkarahisar’a teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin emanetini, verilen mazbata ile teslim aldık. En büyük sermayemiz birliğimiz ve çalışma irademiz olacaktır. Çalışacağız, üreteceğiz ve hakça paylaşacağız.''

Son Güncelleme: 03.04.2024 19:08
Anahtar Kelimeler:
Afyon
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