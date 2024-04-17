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Afyon belediye binasında dinleme ve gizli kamera skandalı

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen HAfyonkarahisar Belediye binasında gizli kamera ve dinleme malzemelerinin bulunduğu açıklandı

17 Nisan 2024 Çarşamba 19:47
Afyon belediye binasında dinleme ve gizli kamera skandalı






Afyon belediye binasında dinleme ve izleme skandalı


AKP'nin kalelerinden sayılan Afyon'da seçimlerden sonra el değiştiren belediyede yapılan boya badana çalışması sırasında dinleme cihazları ve gizli kameralar ortaya çıkarıldı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediye binasının pek çok yerine yerleştirilen gizli kamera ve böcek bulundu. CHP’den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, skandala ilişkin açıklamada bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alan Burcu Köksal, göreve başladı. Böcek ve gizli kamera iddialarının aldından belediye binasında tarama yaptıran Köksal, prizlerin altından dahi gizli kamera ve böcek çıktığını açıkladı.

"HER YERDE KAMERA, BÖCEK VAR"

Böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar.

Anahtar Kelimeler:
AfyonGizli Kamera
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