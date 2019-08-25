Afyon'da 30 Ağustos rezaleti





Afyon'da düzenlenen Zafer Haftası etkinliklerinde fiyasko. Ne ruh var, ne heyecan var, ne hazırlık ne de milli sevinç. Valilik tarafından düzenlenen ve baştan savma içerikle doldurulan Zafer Haftası'na Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez'i konuşmacı olarak davet edildi. Afyonkarahisar protokolünün şaşkınlıkla izlediği programın sunucusu, İstiklal Marşı ile Kurtuluş Savaşı şehitleri için saygı duruşu yapılmasını unuttu.

Etkinliğe katılanların ayağa kalkarak İstiklal Marşı okumaya başlaması salonda şaşkınlıklar dizisini de beraberinde getirdi. Kimi vatandaşlar saygı duruşunun daha önce başlaması gerektiğini belirtirken, istiklal marşı bitiminde oturanlar oldu.

DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN ORDU'NUN ADI YOK

Türk Ordusu'nun Akşehir önlerinden başlayan ve İzmir'de sona eren destansı yürüşünden tek bir kare fotoğrafın kullanılmadığı, bandosuz istiklal marşının okunduğu salona saygı duruşu işareti verecek tek bir elektronik cihaz koymayı bile akıl edemeyen organizasyon komitesine, Türk çiftçisinin her yıl 10 Kasım'ı Atatürk'ı nasıl andığını anlatan görsellerle başbaşa bırakıyoruz..

Fazla söze gerek yok.. On binlerce liralık bütçelerle düzenlediğiniz etkinlikte, Türk kelimesi kullanmaktan utandığınız sürece, değil İstiklal Marşı, değil saygı duruşu, kimliğinizi bile unutursunuz...



Önemli Not: Eleştirimiz katılımcıları değil, doğrudan etkinliği düzenleyenlere yöneliktir.